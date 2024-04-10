巷仔內／鐵三角定調！賴清德小圈圈用人基調　起手先打安全牌

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鄭麗君在總統大選期間，出任賴清德國政顧問召集人，負責賴清德所推出國家希望工程整體論述擘劃，目前為新舊政府交接小組成員，深獲重用。
卓榮泰、鄭麗君派系色彩不重，善於溝通、個性圓融，過去就備受賴清德青睞，在選戰期間，也辦演重要角色，賴對其重用程度不言而喻，政院發言人部分，也找來選戰期間發言人陳世凱，總統府秘書長則內定出身新潮流、「超級麻吉」的潘孟安，其用人態度，顯見賴清德要一把抓「府院」、不容許絲毫出差錯的決心。
黨政人士透露，賴清德權衡新任閣揆人選有兩考量，第一是布局台灣在世界供應鏈重組的關鍵時刻下搶佔先機，再來就是落實競選期間公布的國家希望工程等國政藍圖；該人士說明，卓榮泰從賴清德在副總統任內舉辦讀書會起就已參與其中，對賴清德的執政擘劃與政見脈絡，卓榮泰有不同於他人的深度了解。
考量現今朝小野大政治情勢，黨政人士提到，賴清德勢必優先考量新閣揆能在政治事務即刻上手，發揮政治協調能力者，而政務經驗豐富、身段柔軟的卓榮泰出線，可望助賴清德跨出穩健執政第一步。
任用信賴人選納入內閣，有助於府院黨溝通，對賴清德而言是打一張最安全的牌，最能達到穩定、務實之目標。
惟攤開內閣名單，賴清德仍延續過去「小圈圈」用人基調，撇開輔選有功的心腹，國安團隊人事，也沿用蔡政府的吳釗燮、顧立雄、蔡明彥擔綱，顯見用人保守之布局，難以讓人耳目一新，黨內雖然有人認為賴這次出「好牌」，卻也有部分人士認為，該份名單並無亮點、難以開創新局，主打「行動」與「創新」的賴內閣，如何驗證空泛的「AI內閣」，給國人創新之感，還有待時間檢驗。