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切割統神廠商又+1！「11年老粉」開品牌衰捲風波　捐3天收益負責

▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波反遭炎上，他稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）
▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波反遭炎上，他稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）

記者潘毅／綜合報導

爭議不斷的網紅亞洲統神（張嘉航），近日直播談論黃子佼不雅片風波時，再度語出驚人，認為「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊！」，昨日晚間還與民進黨發言人吳錚直播對罵，風波持續延燒，也讓統神代言、商案合作不斷被取消，今（10）日下午，烘焙坊「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」也發出聲明取消合作，內容更引發大批網友不捨。

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網紅統神爭議言論曝光後，許多合作廠商也紛紛發出聲明急忙切割，更讓11年老粉絲也衰捲風波！今（10）日烘焙坊「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」也發出聲明，卻帶給人完全不同的感觸。

餅乾實驗室負責人指出，自己2013年還是國中生，就是看著亞洲統神長大，「從以前我就知道多少會有爭議」，但這一波爭議的嚴重程度，已經影響到他們與合作朋友，「我能夠立刻做的，亞洲統神貼文下架，關於這一次的議題，我與我的品牌很簡單支持正確的事，不支持錯誤的評論。」

▲今（10）日烘焙坊「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」也發出聲明切割，卻帶給人完全不同的感觸。
▲今（10）日烘焙坊「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」也發出聲明切割，卻帶給人完全不同的感觸。（圖／取自臉書）
同時餅乾實驗室也將捐出今（10）日至12日的每日門市收益給彰化家扶基金會，以示負責。完整聲明曝光後，也讓大批網友十分感慨「目前為止最有誠意的聲明」、「老闆只是受害者，沒想到這次的爭議如此誇張」、「切割就好，錯不在你們」、「11年老粉絲也被波及了...太感慨」。

關於餅乾實驗室&碩論巴斯克完整聲明如下：
今天這篇聲明除了代表我
也代表公司，
我不喜歡那些制式的聲明，
對於一個單純愛打電動
喜歡做甜點
沒有太多時間
關注社會大小事的素人我來說，
這一波沸沸揚揚，
起初我不知道發生什麼事，
到接著的粉絲私訊，
我要先跟之前合作的朋友道歉，
「對不起。」
跟亞洲統神合作本心就來自於，
從2013年我還是個屁孩國中生
看到我長大，
從以前我就知道多少會有爭議，
但這一波爭議延燒到
我們與其他合作朋友的粉絲，
那我只能跟大家說聲對不起，
無論接下來會有怎麼樣的聲音，
例如說這個品牌噁心，
找亞洲統神業配，
我還是只能跟各位說聲對不起，
我能夠立刻做的
亞洲統神貼文下架，
關於這一次的議題，
我與我的品牌很簡單
支持正確的事，
不支持錯誤的評論，
4月10號-4月12號
的每日門市收益，
均會捐款至彰化家扶基金會，
以示負責
謝謝大家看完

截至今（10）日下午2點40分，過去與統神有業配合作的廠商，已經有多達8間發出停止做聲明，包含「超雞小隊」、「劍紙三國」、「起家雞」、「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」、「女武神契約」、「超級拳霸爸」、「COC熱血殺戮」、「Corsair Taiwan」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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