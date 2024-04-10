切割統神廠商又+1！「11年老粉」開品牌衰捲風波　捐3天收益負責

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餅乾實驗室負責人指出，自己2013年還是國中生，就是看著亞洲統神長大，「從以前我就知道多少會有爭議」，但這一波爭議的嚴重程度，已經影響到他們與合作朋友，「我能夠立刻做的，亞洲統神貼文下架，關於這一次的議題，我與我的品牌很簡單支持正確的事，不支持錯誤的評論。」
同時餅乾實驗室也將捐出今（10）日至12日的每日門市收益給彰化家扶基金會，以示負責。完整聲明曝光後，也讓大批網友十分感慨「目前為止最有誠意的聲明」、「老闆只是受害者，沒想到這次的爭議如此誇張」、「切割就好，錯不在你們」、「11年老粉絲也被波及了...太感慨」。
關於餅乾實驗室&碩論巴斯克完整聲明如下：
今天這篇聲明除了代表我
也代表公司，
我不喜歡那些制式的聲明，
對於一個單純愛打電動
喜歡做甜點
沒有太多時間
關注社會大小事的素人我來說，
這一波沸沸揚揚，
起初我不知道發生什麼事，
到接著的粉絲私訊，
我要先跟之前合作的朋友道歉，
「對不起。」
跟亞洲統神合作本心就來自於，
從2013年我還是個屁孩國中生
看到我長大，
從以前我就知道多少會有爭議，
但這一波爭議延燒到
我們與其他合作朋友的粉絲，
那我只能跟大家說聲對不起，
無論接下來會有怎麼樣的聲音，
例如說這個品牌噁心，
找亞洲統神業配，
我還是只能跟各位說聲對不起，
我能夠立刻做的
亞洲統神貼文下架，
關於這一次的議題，
我與我的品牌很簡單
支持正確的事，
不支持錯誤的評論，
4月10號-4月12號
的每日門市收益，
均會捐款至彰化家扶基金會，
以示負責
謝謝大家看完
截至今（10）日下午2點40分，過去與統神有業配合作的廠商，已經有多達8間發出停止做聲明，包含「超雞小隊」、「劍紙三國」、「起家雞」、「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」、「女武神契約」、「超級拳霸爸」、「COC熱血殺戮」、「Corsair Taiwan」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110