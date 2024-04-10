高雄某國小傳「校園版黃子佼」！議員曝：男師20年傷害雙位數學童
高雄市議員白喬茵今（10）日在議會時指出，某國小一名正式教師，在過去20年性侵至少雙位數男學生，直至去年3月才曝光停職，質疑教育局為何沒能揪出「校園版的黃子佼」，對此，教育局則表示，將會加強提升學校教職員的察覺能力。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，白喬茵今天質詢時表示，自己是從群組裡的消息得知狼師事件，全案在去年3月時曝光，但對方卻在6月才遭教育局停聘，深入調查竟發現該名狼師已任教20多年，受害人數達雙位數，怒轟為何那麼多年「校園版黃子佼」都沒被揪出來？
對此，高雄市教育局長謝文斌回應，教育局依照相關規定，接獲通報後立刻做出相關處理，過程中也確保該師與學生之間有隔離，不會接觸到被行為人，另外，後續會提升學校教職員在相關察覺的能力，並對教職員的性平意識及兒少性剝削察覺度再做加強。
※【NOWnews 今日新聞
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