蘋果刀功了得！iPhone 16 Pro Max傳有「3專屬功能」 誘果粉買單
蘋果向來就是科技風向球，一舉一動都是焦點，5月初傳聞會有4款iPad上架開賣，台灣時間6月11日會有WWDC24開發者大會，6大系統都會有新版本，但最讓人期待的還是9月秋季發表會，預料會有iPhone 16系列亮相，發表會日期都還沒確定，各界爆料大神持續發功，據傳，為了拉開iPhone 16 Pro Max和其他機型的差異化，蘋果將會提供給專屬的3項功能，誘果粉直接攻頂。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 16系列的傳聞不斷，有外媒指出，蘋果為了提高頂規的iPhone 16 Pro Max優勢，會持續拉開和其他機型的差距，將有專屬的3大功能，皆為iPhone 史上的首次配置的規格。
🟡iPhone史上最大感光元件
微博科技部落客爆料，傳聞iPhone 16 Pro Max 將搭載4800萬畫素，搭載Sony IMX903 定製主鏡頭，感光元件會是1/1.14吋，會比現行iPhone 15 Pro Max的IMX803的1/1.3吋再大一些，會是iPhone史上最大的感光元件，同時導入雙層電晶體架構，相較傳統感光元件能進一步提升進光量，畫質也能有所提升。
🟡iPhone史上最大螢幕
從各界瘋傳的模型機可以發現，iPhone 16 Pro Max螢幕大小似乎比iPhone 16 Plus還要再大一些，傳聞會一口氣從6.7吋提升到6.9吋，有可能成為iPhone 史上最大螢幕手機。而iPhone 16 Pro則會從原本的6.1吋升級到6.3吋。
🟡iPhone史上最大電量
iPhone 15 Plus搶走了最強續航力寶座，但有消息傳出iPhone 16 Plus電量可能會明顯縮水，根據微博上的爆料，iPhone 16、16 Pro 、16 Pro Max 電池容量都有些微提升，但唯獨只有 iPhone 16 Plus 機型的電量竟下降到 4006mAh，iPhone 16 Pro Max 的電量將來到4676 mAh，有望成為iPhone史上最大電量機型。