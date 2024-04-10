搜救犬Roger榮獲零食！綠委特贈：汪汪隊讓世界認證台灣特搜能力
403花蓮大地震發生至今災情仍舊持續，花蓮天王星大樓更是不幸造成多人罹難。高雄市政府特搜隊在災後第一支整備完成投入救災，其中搜救犬Roger、傳八、萬斯、Mina在本次的搜救任務中更是立下不少戰功，也成為關注焦點。民進黨立委許智傑特別慰勞這些搜救犬，贈與營養零食慰勞。
記者莊蕙如／台北報導
民進黨立委許智傑表示，去年他就有到高雄市消防局的搜救犬訓養中心，當時看見訓練有素的汪汪隊員們在執行演訓任務時的表現就令他印象深刻，這次的0403花蓮大地震更是一舉讓世界認證台灣特搜隊的能力。
許智傑為了慰勞這次特別媒合頂麻吉寵物食品有限公司的顏經綸董事長，再度致贈營養零食慰勞辛苦的搜救汪旺隊員。
另外搜救犬訓練中心表示，這次的花蓮強震中，所用搜救關鍵器材「聲納」等於天上聖母旁的千里眼和順風耳，讓所有搜救隊員在搜救過程中更有效率如虎添翼。該器材也是經由許智傑的媒合以及鳳山雙慈殿的致贈，在這次的搜救任務中可以拯救更多人。
許智傑提到，天災無可避免，但我們在平常就須做好防災準備，在這次的地震嚴峻搜救挑戰下，特搜隊員與救難犬們的勇往直前屢屢救出傷者，安定了所有等待救援結果的家屬心靈，對此非常感謝高雄市特搜的協助，而對不幸罹難的國人，表達最深刻的哀悼致意。