特企／增員好給力！全球人壽舉辦組織發展營　打造招募推手的舞台

特企／寵物保健「毛孩時代」　推出MIT高蛋白質貓乾飼料

▲坤達新歡!毛孩時代 MIT 最高蛋白質貓飼料等六大特色，兩款毛小孩都超愛。（圖／品牌提供）
▲坤達新歡!毛孩時代 MIT 最高蛋白質貓飼料等六大特色，兩款毛小孩都超愛。（圖／品牌提供）

本報訊

貓就是要胖胖的才可愛？有這樣觀念的貓奴看過來！根據網路最新調查，過半貓咪過胖，其中44%的過胖貓咪飼主認為自家貓太瘦或體態剛好，其實有不少體態看起來正常的貓咪，體脂率過高成為典型的「泡芙貓」， 寵物保健食品第一品牌「毛孩時代」進軍貓飼料市場，推出集結MIT 48%高蛋白質、12%碳水化合物、85%動物性蛋白、100%無4D肉源、無穀單一肉類且添加專利益生菌與魚油的貓咪乾飼料，讓主子在補充滿滿的優質蛋白質同時，也能控制胖胖元兇碳水化合物的攝取，朝健康百分百的「蛋白質貓咪」前進！品牌代言人坤達也分享了蛋白質對貓咪的重要性，就像他凍齡秘訣就是吃對蛋白質，更為大家示範如何用濾鏡拍出自家的「蛋白質貓咪」！

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根據網路調查指出，有超過50%貓咪過胖，當中有44%飼主不知道自家貓咪已過胖，更有47%飼主不知道過胖對貓咪的影響，超可愛的胖胖外表不僅容易引起心血管疾病及關節問題，還有可能提高糖尿病罹患率，若突然減肥或久未進食也有可能引發脂肪肝。調查結果也發現37%飼主不太清楚蛋白質對貓咪的重要、54%不了解動物性蛋白質較好，只有29%飼主自認有給家中主子吃夠蛋白質，蛋白質對百分百肉食動物的貓咪更是維持肌肉量及免疫力的關鍵，想要主子健康陪伴你，那飼主們的正確觀念要跟上！

若你家主子符合體重正常或過輕、體脂超標與肌肉量不足這三點，就是名副其實的油多多「泡芙貓」，去油第一步就是吃對優質蛋白質、避免吃進過多碳水化合物，再搭配適度運動！「比毛孩更懂毛孩」的毛孩時代也從銷售數字中發現，貓保健食品近一年銷售金額或數量皆成長1.5倍，而腸胃與皮膚專科益生菌、關節粉和魚油更成長近2倍，透過益生菌維持腸道健康，藉由魚油幫主子保護好心血管、腎臟、視力及關節，對毛髮及皮膚保健也都有加分效果！

寵物保健食品第一品牌「毛孩時代」 貓咪乾飼料，堅持不使用4D(Dead/Dying/Disease/Disable)肉源，也特別提高鮮肉含量增加適口性，讓貓咪享受每一次的吃飯時間。你家的貓也是過敏兒？單一肉源配方也不添加玉米、小麥等穀物，過濾掉常見的致敏因素，共推出添加專利益生菌的頂級氣冷雞「鄉村雞肉」，以及嚴選六種「深海鮮魚」兩款口味，搭配獨家真空噴塗技術讓油脂滲入顆粒內部，降低飼料表面油膩感，更解決一般乾飼料碳水化合物比例過高問題，讓你養出健康百分百的「蛋白質貓咪」！

跨界戲劇與主持圈、近日更以「最殺舞蹈男團」Energy回歸樂壇的坤達，時隔20年再度回到舞台仍是隊內顏值擔當的「凍齡男神」坤達也以毛孩時代年度品牌代言人，分享凍齡秘訣就是吃對優質蛋白質，就如同他常分享的兩隻愛貓Hana和Chiro，因為攝取足夠的優質蛋白，怎麼拍都是最可愛的「蛋白質貓咪」！即日起使用與坤達相同的「蛋白質貓咪」IG濾鏡拍攝家中貓咪，記錄下主子最可愛的一面，就可獲得毛孩時代益生菌試吃包喔！

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