特企／寵物保健「毛孩時代」　推出MIT高蛋白質貓乾飼料

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若你家主子符合體重正常或過輕、體脂超標與肌肉量不足這三點，就是名副其實的油多多「泡芙貓」，去油第一步就是吃對優質蛋白質、避免吃進過多碳水化合物，再搭配適度運動！「比毛孩更懂毛孩」的毛孩時代也從銷售數字中發現，貓保健食品近一年銷售金額或數量皆成長1.5倍，而腸胃與皮膚專科益生菌、關節粉和魚油更成長近2倍，透過益生菌維持腸道健康，藉由魚油幫主子保護好心血管、腎臟、視力及關節，對毛髮及皮膚保健也都有加分效果！
寵物保健食品第一品牌「毛孩時代」 貓咪乾飼料，堅持不使用4D(Dead/Dying/Disease/Disable)肉源，也特別提高鮮肉含量增加適口性，讓貓咪享受每一次的吃飯時間。你家的貓也是過敏兒？單一肉源配方也不添加玉米、小麥等穀物，過濾掉常見的致敏因素，共推出添加專利益生菌的頂級氣冷雞「鄉村雞肉」，以及嚴選六種「深海鮮魚」兩款口味，搭配獨家真空噴塗技術讓油脂滲入顆粒內部，降低飼料表面油膩感，更解決一般乾飼料碳水化合物比例過高問題，讓你養出健康百分百的「蛋白質貓咪」！
跨界戲劇與主持圈、近日更以「最殺舞蹈男團」Energy回歸樂壇的坤達，時隔20年再度回到舞台仍是隊內顏值擔當的「凍齡男神」坤達也以毛孩時代年度品牌代言人，分享凍齡秘訣就是吃對優質蛋白質，就如同他常分享的兩隻愛貓Hana和Chiro，因為攝取足夠的優質蛋白，怎麼拍都是最可愛的「蛋白質貓咪」！即日起使用與坤達相同的「蛋白質貓咪」IG濾鏡拍攝家中貓咪，記錄下主子最可愛的一面，就可獲得毛孩時代益生菌試吃包喔！