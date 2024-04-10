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首波內閣人事不見林佳龍　林岱樺挺：國家人才不該被埋沒

▲林岱樺表示，林佳龍秘書長是國家的人才，相信「人才不會寂寞，也不應該被埋沒」。（圖／翻攝林岱樺臉書）
▲林岱樺表示，林佳龍秘書長是國家的人才，相信「人才不會寂寞，也不應該被埋沒」。（圖／翻攝林岱樺臉書）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德今（10）日公布第一波內閣人事，由「卓君配」搭擋正副閣揆，政院秘書長則由龔明鑫出任，外界關切，現任秘書長林佳龍還未出現在內閣人事中。對此，民進黨立委林岱樺為林佳龍抱屈，直言「人才不會寂寞，也不應該被埋沒」。

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賴清德今公布新內閣人事，並宣示將打造「AI行動創新內閣」。對此，林岱樺說，新政府的人事安排的，具有「穩定政局、銳意改革、世代合作」三個特色，行政歷練豐富的卓內閣，都具有即戰力、且在穩定中能貫徹賴清德總統改革的意志，這是對新政府最好的開始。

至於內閣其他人事，林岱樺說，相信賴卓體制，會將最適當的人選，放在最佳的戰鬥位置，貫徹AI行動創新的施政魄力；她提及，未來府院黨和黨團的合作協力，將會繼續推動進步法案，同時也期待中央地方更密切的合作，一起推動高雄繼續大步前進。

針對媒體提到林佳龍的安排問題，林岱樺表示，林佳龍秘書長是國家的人才，相信「人才不會寂寞，也不應該被埋沒」，而新政府一定會借重林佳龍秘書長的能力，讓他能在適當的位置為人民服務與為國效力。

林岱樺強調，將最好的人才，放在最佳的戰鬥位置，把事情做好，讓人民對施政有感，就是最好的安排。

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