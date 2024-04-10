立委批：當沖降稅成割韭菜條款！財長：是否延長審慎評估

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立法院財政委員會今日審查「營業稅法」等修正草案，郭國文質詢指出，2016年股市日均量為987億元，當沖降稅後第1年，日均量提高至1544億元；第1次延長與第2次延長後，日均量來到2698億、3304億元，今年第1季更達4800億元。
郭國文話鋒一轉，推估集中市場當沖獲利的情況，在2021年至今年當沖價差分別為690億元、372億元、與504億元，財政部抽證交稅分別為568億元、347億元、與382億元，合計1297億元，甚至在手續費的部分，券商三年分別抽557億元、330億元、362億元，合計抽頭1249億元。
但從淨收益來看，這三年分別減少435億元、305億元以及240億元，等於股民三年慘賠980億元的同時，全體券商三年大賺1999億元。郭國文認為，這應該是鼓勵民眾長期投資、而非短期投機的政策，但現在幾乎變成常態化的狀況，就是好到政府與券商、卻讓這些「少年股神沉入股海」，變成另一種割韭菜條款。
他說，當沖降稅是鼓勵短期投機，把特效藥當成保健品，既然造市效果達成，就不應該常態化，而應正常化，就是不要再減半。
財政部長莊翠雲也同意，當沖降稅不應該常態化，因為「可能跟納保法不合」。她表示，除了當沖之外，近期還有ETF等，台股交易量確實很大，財政部一併審慎考量，包括股市動能、稅收等都會一併考量，但稅收不是唯一考量。