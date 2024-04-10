特企／ELSA贊助台灣企業免費英語培訓計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
當員工的英語能力有限可能會導致錯失商機並且在跨文化交流時產生誤會，從而對企業競爭力產生負面影響（EF English Proficiency Index for Companies, 2016）。為了縮短台灣員工在英語熟練程度的差距，「Empower the Workforce of Tomorrow」是一項企業支持計畫，旨在透過免費的ELSA Speak英語培訓，幫助企業增加其員工的英文能力。ELSA希望透過這項專案，幫助企業有效地提升員工技能，提高企業績效，使企業品牌更上一層樓，從而促進經濟增長。2022 年和 2023 年，ELSA 在越南成功實施了該計畫，為約 10,000名學員提供支援，幫助他們提高英語技能。
註冊「Empower the Workforce of Tomorrow」計畫後，每家企業將獲得14天的ELSA Premium帳號，可開放給多達100名員工使用。管理者可在ELSA儀表板上輕鬆更新員工的學習進度和即時結果。該計畫為學員和管理者提供兩種主要產品：
ELSA Premium: 使用手機應用程式學習——享有彈性的時間地點，為每位學員提供個人化的學習途徑，適合大規模培訓。學員可以學習200多個熱門話題和7,000多節課程，主題集中在 IT、服務業、製造業等領域。學員可以在 ELSA AI 功能中選擇情境進行英語會話練習——此功能透過生成式 AI（Generative AI）幫助學員在真實情境中獲得自信和即席發揮的能力。
ELSA 儀表板：幫助人資和管理層了解員工的學習進度並衡量培訓效果。
希望加入「Empower the Workforce of Tomorrow」計畫的台灣企業可按照以下步驟註冊：
第1步：點擊連結進行線上註冊
第2步：ELSA 確認訊息並提供詳細指南
第3步：ELSA 協助公司啟動該計畫
第4步：ELSA 發送最終報告。
ELSA Business - 企業英語培訓解決方案
ELSA Speak由Google和其他知名投資者投資，是全球五大人工智慧英語應用程式之一，專門幫助英語學員提高發音和口說技能而設計。該應用程式可作為個人專屬AI教練，聽取人們的發音方式，找出確切的錯誤，並提供準確率超過95%的反饋。近期更成功開發了兩款強大的AI工具，使用戶的英文程度得以更上一層樓：ELSA AI 透過角色扮演與 AI一起練習英文對話；Speech Analyzer - 為任何形式的演說提供詳細反饋。
ELSA 在超過 195 個國家的下載量已超過 5,000 萬次，現在台灣的英文學員也可以使用。該公司更與全球 600 多所學校，以及資訊科技業、製造業、服務業等企業進行異業合作，幫助他們推動英文培訓計劃。
ELSA 專注於解決英語培訓中的常見阻礙，其設計的 ELSA Business 功能適合各種規模企業
ELSA 擁有專門提供企業全面支援的專用資源，從第一次對話、正式上線到學習進度追蹤
ELSA 具有划算的 AI 學習解決方案適用於任何預算和規模的組織。
ELSA會根據學員程度和業務需求為特定行業量身打造英語培訓內容。
通過行動應用程式，學員可以隨時隨地學習，適合員工在忙碌的日程中安排學習。
ELSA儀表板可通過即時分析來衡量並指派評估任務；評估公司培訓計畫的投資回報率和效率。