起底！卓榮泰當黨主席沒收中執會槓上陳明文 與謝欣霓爆烏龍緋聞
準總統賴清德今（10）日公布內閣新人事，新閣揆由民進黨前主席卓榮泰出任，卓榮泰因曾兩度擔任行政院秘書長，賴清德稱讚他長於溝通，善於協調，能在複雜的問題中超越個人或政黨的分歧。不過2月立法院選舉正副院長時，卓榮泰希望找民進黨主席柯文哲合作，但引發綠白互嗆，民眾黨立委黃國昌今就酸，「怎麼會選一個會公然說謊的來當院長？」
記者何哲欣／台北報導
立法院長韓國瑜2月1日順利當選勝出，但中間傳出民進黨曾希望與民眾黨合作，交換讓民眾黨立委黃珊珊擔任副院長。但對於是誰主動，綠白各說各話。卓榮泰一開始否認，沒有受賴清德指派，涉入任何立法院長選舉，但不久後佑坦言，曾與黃珊珊談到支持立法院前院長游錫堃。黃國昌痛批卓榮泰，，有本事公然說謊，就不要被拆穿後惱羞成怒，不僅毫無擔當，還繼續丟人現眼。
此外，2019年5月，賴清德爭取黨內總統初選，挑戰現任總統蔡英文，但蔡賴人馬在中執會上爭論2小時僵持不下，時任民進黨主席卓榮泰宣布休息，時任中常委陳明文嗆卓榮泰沒收中執會非常離譜。
卓榮泰當時的作法遭批評太偏袒賴清德，網友也起底卓榮泰的黑歷史，2009年曾與同屬謝系的前立委謝欣霓，一起吃晚餐再回到謝欣霓天母住家。對此，謝欣霓澄清，兩人只是在談公事。也擔任過立委的謝欣霓父親謝錦川也說，這一切都是「派系鬥爭抹黑。」