今日軍武／抗中國海上威脅！日本「加賀號」護衛艦完成航艦化改裝

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二戰戰敗後，日本憲法禁止日本擁有航艦等攻擊性武器，但自衛隊戰力仍居亞洲前茅。1970年代建造的2艘榛名級直升機護衛艦，該級艦尾有大面積起降甲板、直升機庫，具備當時海上自衛隊最強反潛戰力。在榛名級之後，又建造白根級與日向級護衛艦各2艘。其中，日向級擁有大型直通式甲板供直升機起降，外形接近小型航空母艦或兩棲登陸艦，但無法供固定翼機起降。
日本防衛省根據《2011年中期防衛力整備計畫》生產標準排水量1.9萬噸的出雲級直升機護衛艦。出雲級首艘艦「出雲號」於2015年服役，該艦長約250公尺，與二戰時日軍「加賀號」航艦相當。
「加賀號」屬於出雲級直升機護衛艦第二艘艦，首艘艦「出雲號」也已完成加強耐熱塗層的部分工程，還須修改甲板形狀。為避免違反日本憲法所規定、不得擁有的「攻擊型航空母艦」規定，日本防衛省強調，海自並未計畫讓加賀號及出雲號平時搭載F-35B戰機部隊。
隨著中國軍事威脅升高，美國期盼日本在美日安保體系中負擔更多責任，且台海局勢近年來持續緊張，華府也默許日本打造攻擊性軍力，以協助美軍。2018年12月通過的新《防衛計畫大綱》，除將採購42架具備短場與垂直起降能力的F-35B隱形戰機，也對「出雲號」與「加賀號」進行改裝。如果航空自衛隊的基地遭受攻擊而受損，「出雲號」與「加賀號」不僅可用於F-35B戰機起降，還能對遠離陸地的海上艦隊實施空中防護。
國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員林柏州表示，日本內閣會議2018年12月18日正式通過新版《防衛計畫大綱》及《中期防衛力整備計畫》，其中將對美國增購F-35A型63架、F-35B型42架，合計105架。日本周邊主要國家如俄羅斯雖無大量採購Su-57計畫，但現役第4代Su-35戰機為俄軍方持續倚賴的戰機；韓國已向美國訂購60架F-35戰機；中國除殲-20開始生產、服役，其海空軍力亦頻繁穿越第一島鏈，對日本的威脅十分巨大。
林柏州表示，出雲級直升機護衛艦舊型甲板可提供SH-60K反潛直升機7架、MCH-101運輸直升機2架起降；若要提供F-35B垂直起降，除甲板抗熱及硬度不足需修改，42架F-35B戰機機隊之組成將受外界注目。不過由於單機掛彈量、架數均無法與美軍航艦戰力相比，因此出雲級難稱為攻擊型航艦。為避免引發外界質疑，出雲級直升機護衛艦未來將提供救災物資運輸，做為太平洋防空及緊急事態的海上航空基地，「有事（緊急事態）才會起降F-35B」或提供美軍起降，不致於改變既有「專守防衛」原則。
由於中共犯台第一波攻擊可能用飛彈摧毀台灣空軍基地的跑道，因此具備雷達匿蹤與垂直起降能力的F-35B戰機成為空軍下一代戰機首選。2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機。不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，美國遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。