朱立倫評新內閣「自我派系聯盟」 狠酸賴清德選出最聽話內閣
準總統賴清德今（10）日宣布新內閣，正副院長將由民進黨前主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君擔任，並由國發會主委龔明鑫轉任政院秘書長。對此，國民黨主席朱立倫表示，不管是卓榮泰、鄭麗君或相關的名單，可以感受到這是「最聽話的內閣」，完全秉持賴清德個人意志跟民進黨的黨意，這樣的內閣與台灣的民意及所謂的專業，距離非常的遙遠。
記者林怡昕／台北報導
今天是國民黨中常會，對於520將上任的新內閣，朱立倫批評，民進黨號稱要組成專業、民意的所謂民主大聯盟，現在看到的卻是民進黨自我派系的聯盟，是完全以黨意、不管其他社會多數民意的內閣，將來在國會必將面對民意的強大挑戰，「再次提醒賴清德，如果只是把行政院降格為賴清德的幕僚單位，行政院長是賴總統的幕僚長，將來所有國會在野的監督力量都將針對賴清德本人」。
針對最近社會關注的兒少家暴以及性侵害議題，朱立倫表示，國民黨嚴正的立場，絕對不容許任何對兒少的傷害，不管是暴力或性侵害，任何的傷害都是社會無法容許的。
朱立倫說，國民黨立法院黨團包括立委柯志恩、李彥秀，或者是陳菁徽、葛如鈞等都分別提案修法，希望積極推動，呼籲民進黨不分朝野，共同保護兒少，防止對於兒童、青少年的性剝削、性侵害與任何的暴力，這是我們共同努力的目標。