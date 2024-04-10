擺脫菸癮、戒菸就贏！法務部獎勵戒菸總動員 首增矯正機關同仁獎
法務部、國民健康署及董氏基金會合作一起推動「2024戒菸就贏比賽」，並積極提供各項戒菸獎勵措施，亦維持往年鼓勵「收容人」專屬的戒菸成功特別獎-1組3萬元及6組6,000元，並於今年為鼓勵矯正機關同仁戒菸，首度特別增設1組6萬元的「矯正機關同仁成功戒菸特別獎」，同時鼓勵有吸菸的矯正機關人員與收容人，為保護自己及家人的健康，立刻參加「戒菸就贏」比賽，擺脫菸癮，戒菸讓自己更自由。
記者林莞茜／綜合報導
法務部自2010年起舉辦收容人「戒菸就贏比賽」，提供各項獎勵措施，成功協助收容人吸菸率下降一成，法務部調查，收容人入監時，吸菸率由2011年94.3%降至2024年1月86.1%；在監時，吸菸率由2011年83.0%降至2024年1月73.5%，共協助7,696名收容人成功戒菸。為鼓勵收容人戒菸，同時保障拒絕二手菸的健康權，法務部自2010年持續舉辦「戒菸就贏比賽」，提供各項措施獎勵收容人參與戒菸比賽，例如：讓參賽的收容人集中於無菸工場、移聚禁菸房、增加參賽者的探監次數與記點獎勵等方法，透過各種有意義的方式，盼今年能鼓勵千人戒菸。
今年法務部擴大獎勵，除既有的獎勵收容人戒菸，更首度為8千名矯正機關同仁設置專屬的戒菸成功特別獎，鼓勵矯正機關同仁，一起參與「贏健康、拚獎金」。
國民健康署吳昭軍署長呼籲，為了自己與家人的健康，與親朋好友一同響應「2024戒菸就贏比賽」，同時善用專業戒菸資源，吸菸者透過不吸菸親友一起陪伴，不再孤軍奮戰，成功向菸say goodbye。
法務部表示，即日起至4月底前報名2024戒菸就贏比賽 有機會贏得高額獎金30萬元外 「矯正機關同仁」及「收容人」更增設額外獎項
請號召吸菸者與不吸菸的親友，兩人一組，即日起至4月底前，上網至「董氏基金會─華文戒菸網」報名比賽，從5月2日到5月29日一口菸都不抽，進而成功戒菸者，就有機會抽中最高新臺幣30萬元獎金！矯正機關同仁及收容人另增設額外獎項，符合參賽年齡的民眾，可以下載「戒菸就贏APP」即可查詢鄰近的醫事機構，也可撥打0800-636363免費戒菸專線，進行戒菸挑戰。