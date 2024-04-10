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明明睡很飽卻還是好想睡！營養師：早餐吃錯了　常見NG行為曝

▲28歲的OL經常讓自己早上「吃得像皇帝」，但高澱粉、高熱量的早餐讓她吃飽後就猛打瞌睡，影響了工作效率。（示意圖，圖／官方提供）
▲28歲的OL經常讓自己早上「吃得像皇帝」，但高澱粉、高熱量的早餐讓她吃飽後就猛打瞌睡，影響了工作效率。（示意圖，圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

早餐的選擇出錯，有可能影響到自己的工作效率喔！營養師趙函穎分享說到，曾有一位28歲的OL，經常讓自己早上「吃得像皇帝」，但吃完卻一直「超想睡」讓工作效率大減，經過營養師檢視菜單，才發現原來「早餐吃錯了」，高澱粉、高熱量的早餐會讓血糖迅速飆升，不只容易感到疲憊、昏昏欲睡，長期下來更可能招致糖尿病風險。

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趙函穎營養師提到，曾有一名28歲的OL早上習慣大啖高熱量的豬排蛋堡等早餐，高澱粉、少植物性蛋白質的早餐攝取，讓她總是早餐吃飽就想睡、甚至開會打瞌睡。對此營養師解釋，早餐一次吃進太多澱粉食物，會導致血糖迅速飆升，不只容易感到疲憊、昏昏欲睡，長期下來更可能招致糖尿病風險。趙函穎營養師建議，民眾早餐補充「優質蛋白質」可以穩定血糖、延緩飢餓、提升精力。國外也有實驗發現，以高蛋白食物作為早餐的人，上午的專注度會提高。

▲營養師解釋，早餐一次吃進太多澱粉食物，會導致血糖迅速飆升，不只容易感到疲憊、昏昏欲睡，長期下來更可能招致糖尿病風險。（圖／官方提供）
▲營養師解釋，早餐一次吃進太多澱粉食物，會導致血糖迅速飆升，不只容易感到疲憊、昏昏欲睡，長期下來更可能招致糖尿病風險。（示意圖，圖／官方提供）
但蛋白質不是有吃、多吃就好，反而容易落入「吃錯食物、吃錯順序、吃錯時間」的陷阱，不僅在補充蛋白質的早餐黃金期越吃越累，還可能招致脂肪負擔找上門、讓健康亮紅燈。趙函穎營養師分享常見的蛋白質NG行為：

🟡NG1：吃錯蛋白質，高熱量跟著下肚
現代上班族外食比例高，雖然蛋白質食物選擇多元，但卻容易連帶將高油、精緻澱粉吃下肚。以早餐來說，豬排蛋餅、蘿蔔糕加蛋等常見的早餐菜單雖然有蛋、肉等蛋白質，卻也會同時攝取多餘的油脂、澱粉及調味料，增加身體負擔。

🟡NG2：吃錯順序，恐增健康風險
許多人會優先選擇肉、蛋、魚作為蛋白質來源，然而動物性蛋白質中有較多飽和脂肪酸，攝取過多易使膽固醇沉積在血管中，進而增加心血管疾病風險。營養師提醒，應跟隨國健署的指引，以「豆>魚>蛋>肉類」順序來補充蛋白質，優先挑選屬於植物性蛋白質的豆類，減輕身體負擔。如超商常見的豆漿就含有大豆蛋白，是外食族方便取得的植物性蛋白選擇。美國醫學會期刊（JAMA）也指出，若以植物性蛋白質取代3%的動物性蛋白質，死亡風險就能大幅降低10%。

▲營養師表示，經過一整夜能量消耗，早上身體非常渴求蛋白質來補充能量，能夠為身體「開機」，開啟一天的機能運作。（圖／官方提供）
▲營養師表示，經過一整夜能量消耗，早上身體非常渴求蛋白質來補充能量，能夠為身體「開機」，開啟一天的機能運作。（圖／官方提供）
🟡NG3：吃錯時間，白白流失蛋白質
趙函穎營養師表示，經過一整夜能量消耗，早上是身體非常渴求蛋白質來補充能量的時段，能夠為身體「開機」，開啟一天的機能運作；此外，也有研究指出人體一次合成蛋白質的量體有限，若集中在一餐中攝取大量蛋白質，超過負荷的部分反而會流失、浪費掉。建議民眾可以多把握蛋白質攝取的早餐黃金期。

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