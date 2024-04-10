明明睡很飽卻還是好想睡！營養師：早餐吃錯了　常見NG行為曝

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但蛋白質不是有吃、多吃就好，反而容易落入「吃錯食物、吃錯順序、吃錯時間」的陷阱，不僅在補充蛋白質的早餐黃金期越吃越累，還可能招致脂肪負擔找上門、讓健康亮紅燈。趙函穎營養師分享常見的蛋白質NG行為：
🟡NG1：吃錯蛋白質，高熱量跟著下肚
現代上班族外食比例高，雖然蛋白質食物選擇多元，但卻容易連帶將高油、精緻澱粉吃下肚。以早餐來說，豬排蛋餅、蘿蔔糕加蛋等常見的早餐菜單雖然有蛋、肉等蛋白質，卻也會同時攝取多餘的油脂、澱粉及調味料，增加身體負擔。
🟡NG2：吃錯順序，恐增健康風險
許多人會優先選擇肉、蛋、魚作為蛋白質來源，然而動物性蛋白質中有較多飽和脂肪酸，攝取過多易使膽固醇沉積在血管中，進而增加心血管疾病風險。營養師提醒，應跟隨國健署的指引，以「豆>魚>蛋>肉類」順序來補充蛋白質，優先挑選屬於植物性蛋白質的豆類，減輕身體負擔。如超商常見的豆漿就含有大豆蛋白，是外食族方便取得的植物性蛋白選擇。美國醫學會期刊（JAMA）也指出，若以植物性蛋白質取代3%的動物性蛋白質，死亡風險就能大幅降低10%。
🟡NG3：吃錯時間，白白流失蛋白質
趙函穎營養師表示，經過一整夜能量消耗，早上是身體非常渴求蛋白質來補充能量的時段，能夠為身體「開機」，開啟一天的機能運作；此外，也有研究指出人體一次合成蛋白質的量體有限，若集中在一餐中攝取大量蛋白質，超過負荷的部分反而會流失、浪費掉。建議民眾可以多把握蛋白質攝取的早餐黃金期。