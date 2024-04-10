NBA／湖人不敵勇士苦吞2連敗！詹皇：少了AD、我們陣容不夠完整
NBA洛杉磯湖人今（10）日在主場迎戰金州勇士，由於Anthony Davis因流感缺陣，導致讓「詹皇」LeBron James單獨帶隊，終場湖人以120:134不敵勇士苦吞2連敗，雖不敵勇士讓雙方勝差所小至0.5場，但LeBron James仍在賽後表示，「當陣容完整時，我們與聯盟中任何一支球隊一樣出色。」
記者張志宇／綜合報導
Anthony Davis此戰缺陣導致湖人無法已完全體迎戰勇士，也讓勇士與湖人的勝場差僅剩0.5場，目前勇士距離西部第8與第7的沙加緬度國王與鳳凰城太陽，都紛紛僅有1場與2場勝差，仍有機會在季後賽前改寫排位。
近兩戰對於球隊苦吞2連敗，很大的原因是Anthony Davis缺陣導致，「詹皇」LeBron James對此則透露，「我們無法彌補AD在攻防兩端帶給球隊的貢獻，歸根究底，我們團隊都知道當我們陣容完整時，我們與聯盟任何一支球隊都一樣出色。」
本場比賽湖人由於Anthony Davis缺陣無法打出換防體系，本場防守策略採取保護禁區，放投勇士角色球員3分出手，但勇士都投進了，對此鋒線八村壘直言，「今天從開賽開始，我們就沒有發揮我們平常的水平，勇士的角色球員今天很好的做好自己的工作。」