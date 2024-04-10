發函台智光終止警局專案合約 蔣萬安：有問題請他們跟法務局說
國民黨台北市議員陳重文涉收受台灣智慧光網賄賂遭收押禁見，台智光與市府合約也引發前後任台北市長柯文哲、蔣萬安互槓。蔣萬安今天表示，4月8日已發函給台智光，將終止民國106簽訂的警局專案合約，並將重新議價。
記者呂炯昌／台北報導
台北市議會今日下午召開定期大會，蔣萬安繼續率市府局處首長列席備詢。國民黨市議員詹為元質詢時詢問台智光合約解除了嗎？蔣萬安回應說，4月8日已發函台智光終止專案合約。
詹為元詢問過去台智光曾嗆聲「若終止合約就會斷網」，會發生這樣的情況嗎？蔣萬安表示，不會，依照專案合約與母約內容，台智光必須持續提供合約，有問題請他們跟法務局說。
前台北市長、民眾黨主席柯文哲昨日受訪表示，「如果能解除，他早就解除了！」北市法務局長連堂凱表示，子約終止條文有一條條文，目前有一條符合偵查案件的內容，先依子約內容進行。
詹為元追問解除專案合約是進入價格談判，還是法律訴訟？蔣萬安表示，「議價，也就是發函過去15天他要主張他的程序，基本上進入議價的程序」。詹為元問若台智光若15天都沒有回，是進入法律戰嗎？連堂凱表示，若15天都沒有回，依照去年公告費率價格，付1761元給他們。