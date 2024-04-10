內幕／打破執政8年魔咒無先例！賴清德組閣如履薄冰

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在記者會中，賴清德也誇讚卓榮泰三項優點，包括善長於溝通、擅長協調；中央到地方、從立法到行政資歷豐富並嫻熟國政；最後則是完全清楚國家方向，曾在總統大選中擔任團隊總督導、參與國家希望工程研討，可以迅速率領團隊，推動國家前進。
而對於卓榮泰、鄭麗君接掌首任正副院長，先前媒體早已多次點名，更有部分黨內人士認為，「賴系」入閣貫徹意志，難免讓人質疑名單無亮點，更認為喊出「AI內閣」恐淪為空泛口號。
卻有黨內人士表達不同看法，外界評論閣揆無亮點，但綜觀現有檯面上的人選，論資歷、論輩份能夠接掌閣揆的一隻手數得出來，對於卓榮泰接任行政院長沒有亮點的說法並不以為意，另強調不同於以往的政黨輪替，組閣可以毫無顧忌徵詢，反觀此次毫無前例可循，甚至被認為有些瞻前顧後、綁手綁腳。
關於組閣，該人士說，賴清德首要思索的，就是要小幅度調整內閣人選或大規模的更動部會官員，若僅是小幅度恐被冠上了無新意、「蔡規賴隨」標籤。而大規模的汰換現有官員，也不代表賴清德認為現任做不好，或許有其他更適合的人選，一方面尊重總統蔡英文與閣揆陳建仁，另方面要展開內閣徵詢工作，無論是人選、發布甚至是徵詢時間點，都必須謹慎處理。
該人士指出，賴清德尊重現任行政團隊，直到陳建仁於3月底總質詢落幕後才展開徵詢，卓榮泰今日也證實自己是3月底、4月初接獲賴清德徵詢，才在近期發布首波內閣人事布局名單。至於卓榮泰強調用人將朝「民主大聯盟」方向努力，用人唯才、不分黨派，且要積極培育年輕世代，黨內也賦予高度期待。