青光眼害苦搖滾天王30年！醫：有氧運動可延緩惡化　切忌2件事

台北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師郭哲源說，據統計，在全球 50 歲以上的失明族群裡，青光眼導致失明比例約占11%，危險因子主要包括眼壓高、年紀大、基因遺傳、全身系統性疾病等，其中眼壓最為人所熟知，而眼壓也是唯一被證實可有效控制，且延緩青光眼惡化的治療手段。
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針對有氧運動的臨床效益，郭哲源表示，目前已知其可改善心肺功能，減少心血管疾病的產生，且對於青光眼的病患，也因有氧運動有助於改善全身血液循環，進而改善視神經的新陳代謝，而減緩疾病惡化。根據過往的動物實驗，發現在自然老化的小老鼠身上，有氧運動能有效降低視網膜神經細胞內的氧化壓力，使視神經的衰退得以延緩。
過去也有研究指出，每日步行次數愈多，愈有助於減緩青光眼患者視野惡化的速度，特別是每日10分鐘中度至費力程度的身體活動，可顯著降低視覺功能的退化風險。
不過郭哲源提醒，青光眼患者進行有氧運動時，需留意運動過程中應盡量保持呼吸順暢，並避免持續閉氣用力，因閉氣用力時，眼壓可能會急劇上升，恐不經意造成視神經的壓迫。
此外，青光眼患者也應避免頭部位置低於心臟的運動姿勢，例如瑜伽的倒立及下犬式等姿勢，以免造成血液蓄積於頭部而導致眼壓升高。