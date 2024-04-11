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青光眼害苦搖滾天王30年！醫：有氧運動可延緩惡化　切忌2件事

▲搖滾天團U2主唱波諾（圖左）長期戴著墨鏡，因為罹患青光眼幾十年。（圖／翻攝自太陽報）
▲搖滾天團U2主唱波諾（圖左）長期戴著墨鏡，因為罹患青光眼幾十年。（圖／翻攝自太陽報）

家庭消費中心／綜合報導

青光眼是視力的隱形大殺手，許多名人都受害，例如藝人劉至翰一家三代都罹患此症，而國外知名病例則有天團 U2主唱波諾，苦於青光眼的時間長達30年。醫師說，某些病人經積極治療仍難顯著抑制疾病惡化，已有研究證實加強有氧運動可延緩惡化，而平時應避免持續閉氣用力，且留意頭部不宜長時間低於心臟高度，以防眼壓升高。
 
台北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師郭哲源說，據統計，在全球 50 歲以上的失明族群裡，青光眼導致失明比例約占11%，危險因子主要包括眼壓高、年紀大、基因遺傳、全身系統性疾病等，其中眼壓最為人所熟知，而眼壓也是唯一被證實可有效控制，且延緩青光眼惡化的治療手段。

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▲70歲劉尚謙改當廟公多年，凍齡狀態曝光，近期回歸拍戲同框兒子劉至翰。（圖／民視）
▲劉尚謙及兒子劉至翰都罹患青光眼。（圖／民視提供）
郭哲源指出，臨床上控制眼壓的治療方針包含藥物、雷射及手術，若治療得當，則可延緩視覺功能的惡化，但仍有少部分患者的病情依然會持續惡化，而因此會去尋求替代性療法，期望能夠延緩視神經的衰退，有氧運動即為選擇之一。
 
針對有氧運動的臨床效益，郭哲源表示，目前已知其可改善心肺功能，減少心血管疾病的產生，且對於青光眼的病患，也因有氧運動有助於改善全身血液循環，進而改善視神經的新陳代謝，而減緩疾病惡化。根據過往的動物實驗，發現在自然老化的小老鼠身上，有氧運動能有效降低視網膜神經細胞內的氧化壓力，使視神經的衰退得以延緩。

▲長時間近距離看手機螢幕，容易引發罹患青光眼，青光眼無法完全治癒，彰基眼科部主治醫師呂威揚說，使用藥物可延緩病情惡化，應積極治療，以免病情惡化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.07.31\\)
▲長時間近距離看手機螢幕，容易引發罹患青光眼，青光眼無法完全治癒。（圖／NOWnews資料照)
過去也有研究指出，每日步行次數愈多，愈有助於減緩青光眼患者視野惡化的速度，特別是每日10分鐘中度至費力程度的身體活動，可顯著降低視覺功能的退化風險。
 
不過郭哲源提醒，青光眼患者進行有氧運動時，需留意運動過程中應盡量保持呼吸順暢，並避免持續閉氣用力，因閉氣用力時，眼壓可能會急劇上升，恐不經意造成視神經的壓迫。
 
此外，青光眼患者也應避免頭部位置低於心臟的運動姿勢，例如瑜伽的倒立及下犬式等姿勢，以免造成血液蓄積於頭部而導致眼壓升高。
 

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