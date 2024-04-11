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左右側大腸癌出血不一樣！辨別痔瘡靠篩檢才準　醫曝大腸鏡風險

▲許多大腸癌初期沒有症狀，醫師建議應安排定期糞便潛血檢查、大腸鏡檢查。（圖／NOWnews資料照）
▲許多大腸癌初期沒有症狀，醫師建議應安排定期糞便潛血檢查、大腸鏡檢查。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約60歲的女性，最近3個月一直解出血便，但自認是痔瘡變嚴重，因此去藥局買藥膏擦拭，卻沒有改善，鼓起勇氣到醫院進行大腸鏡檢查，結果證實是大腸癌；醫師說，痔瘡出血顏色較為鮮紅，而左側大腸癌血便較會呈暗紅色，不過民眾要自行辦認難度較高，定期進行糞便潛血檢查才是早期發現的關鍵。

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國泰醫院、內湖國泰診所大腸直腸外科主治醫師陳雨農說，這名患者在醫院接受腹腔鏡乙狀結腸切除術，1週後順利出院，因病情屬第1期，目前規則回診抽血追蹤。

陳雨農指出，不少民眾會混淆痔瘡與大腸癌的出血，一般來說，右側大腸癌容易貧血、腹痛、腹脹、體重減輕，左側大腸癌容易造成排便習慣改變、大便變細小、暗紅色血便、裡急後重，而痔瘡出血則往往是鮮紅色伴隨肛門刺痛，不過光靠大便顏色往往難以區分，且有許多大腸癌初期沒有症狀，所以還是要安排定期糞便潛血檢查、大腸鏡檢查才心安。

▲大腸癌年輕患者，都有過量攝取含糖飲料的現象。（示意圖／取自photo AC）
▲大腸癌年輕患者，都有過量攝取含糖飲料的現象。（示意圖／取自photo AC）
針對大腸癌的相關檢查，陳雨農說，大腸鏡檢查是最佳診斷方式，民眾若擔心會不舒服，可接受麻醉、無痛大腸鏡，腸穿孔與出血機率僅0.2%，由有經驗的大腸直腸外科、腸胃科醫師執行檢查，安全性極高。

此外，若實在無法配合大腸鏡檢查，可進行大腸鋇劑灌腸攝影，缺點是無法取得組織切片；另可進行肛門指診，但只能檢查低位直腸腫瘤；胸部與腹部的電腦斷層檢查，則可鑑別腫瘤大小、侵犯深度，並能檢查有無肝、肺及腹膜的遠端轉移，為大腸癌手術前臨床分期最重要評估工具。

陳雨農強調，若是第1期的大腸癌，只要手術治療即可，且5年存活率高達9成，而部份第2期或第3期，則需要根治性手術再加上化療，第4期則往往需再加標靶治療，對患者身體負擔較大，因此還是愈早期發現愈好，民眾也不需「鼓起勇氣」才進行詳細檢查，若錯失治療契機，恐付出更沉重代價。

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