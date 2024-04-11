對付出血性中風有利器！高壓氧療法醒腦緩解偏癱　這3種人不宜　

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當腦部血塊侵犯範圍擴大，病人可能會有頭痛、暈眩、記憶減退、半身無力、步態不穩及意識不清等狀況，嚴重時有可能昏迷，甚至死亡。
張孟宗指出，過去針對自發性出血性腦中風的治療方式，包括藥物治療及手術治療，主要目的是降低腦壓、清除血塊，高壓氧治療除可減輕腦壓外，還能有效提升腦部缺血區域的氧氣含升，預防造成永久性損傷，同時能促進腦部微血管新生，進而提高血液循環、強化組織代謝及修護能力，協助大腦重新掌握控制身體的能力。
一般而言，發生自發性出血性腦中風後的3個月內，為黃金治療期，在這段期間應盡可能活化缺血區域的腦細胞，建議積極治療10次療程，預後效果較佳。
張孟宗也說，高壓氧治療分為單人艙與多人艙，後者須安排病人坐著，並戴上氧氣面罩，透過間歇性的吸入純氧，以增加血漿中的氧氣含量，並經由循環系統送到全身組織，每次療程約2個小時；單人艙則病人須平躺艙體內，直接以氧氣加壓至所需治療深度，每次療程僅需1小時，適合無法久坐或長期臥床的患者。
不過張孟宗提醒，高壓氧治療於加壓、減壓過程中所造成的壓力差，可能會導致肺泡破裂或出血，出現氣胸、血胸等情形，也可能合併腦動脈或冠狀動脈空氣栓塞等問題，因此在治療前必須先經過胸部X光檢查，以免造成更嚴重的傷害。
張孟宗另強調，若有幽閉恐懼症、上呼吸道感染、氣胸或血胸等問題，都不適合高壓氧治療，應與醫師商量更適合的治療決策。