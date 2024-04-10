噁男自稱「戀糞癖」私訊開價買貨！啦啦隊女神4字回應 全場笑噴
台灣社會近期發生的性騷擾事件頻傳，持續受到人民關注討論，不過這對啦啦隊女孩來說，似乎早已見怪不怪。隸屬統一獅啦啦隊Uni Girls的人氣成員Mina綵冞，今（10）日就遭到一位陌生網友私訊騷擾，怎料對方的理由非常怪異，竟聲稱自己有「戀糞癖」想要買Mina的排泄物，不過Mina則幽默地回應「但我便祕！」短短4個字就讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
Mina在社群平台threads上曬出對話截圖，原來她遭到一位奇怪的網友私訊騷擾，「不好意思打擾了，覺得妳好正好漂亮，想詢問可不可以買妳這位正妹的便便」，隨後又聲稱自己有「戀糞癖」，希望開價買下Mina的排泄物，「價格可以談，認真要買。」
但更奇怪的是，對方還說自己有提供改善便祕的方法，口口聲聲地解釋，「因為第一個訊息不能傳照片，真的不是賣藥的，是認真戀糞想買來用的」，結果Mina則以4個字回應，「但我便祕！」成功解決問題。
事後Mina也在貼文上笑說，「叫大不出來的人，情何以堪，想賣卻賣不了的傷痛！」貼文曝光後立刻逗笑大家，「這個...我不敢想像」、「看那個人的訊息覺得噁心，但看到妳的文又覺得好好笑，又想吐又想笑。」
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※【NOWnews 今日新聞
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