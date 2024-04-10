李多慧遭爆拿隊長威脅味全龍！林襄勸「別散播謠言」：傷害已造成
南韓啦啦隊女神李多慧今（10）日突然被爆出疑似「拿隊長職位」威脅味全龍，引發大家討論。不過，林襄今日出席活動受訪時，發聲力挺李多慧和球團，認為球團都已經做過澄清，無奈「傷害已經造成了」，也希望大家別再繼續散播謠言與不實。
記者詹鎰睿／台北報導
林襄今日出席海外房產置產說明記者會活動，聊到買房計畫？林襄坦言目前還是沒有那個能力可以負擔台北市的房產，目前則是先把目標定在新北市，預算大約在2千萬，希望一個月的房貸能控制在8萬至10萬元左右。
看房看了2年多，林襄也開出新家條件，期盼能買到一間25坪、2房1廳的規格，而且還要有車位，她笑說沈玉琳經常對她說的「女神容易泡沫化」，因此萌生想要增加被動收入的想法，計畫要投資海外房產。
聊到今日爆出的李多慧「拿隊長威脅」一事，林襄表示，剛剛確實有看到新聞，認為味全龍球團已經有澄清是不實的謠言，「但傷害已經造成了！」也希望大家別再繼續散播，一字一句力挺李多慧和球隊。
「那時候有聽說各司其職，但我也才剛加入，對內部還不是那麼清楚，一切以球團那邊宣布為主。」林襄也說，小龍女彼此氣氛都超級好，非常歡樂，而且有超多的食物，可以讓她一直吃，整體氛圍讓她很喜歡，自己也努力增肥中。
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