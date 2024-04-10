今年食物中毒特別多！已通報446件 死亡、送加護都要停業
近期食安事件連環爆，繼台北市寶林茶室邦克列酸中毒案後，王品旗下的初瓦、嚮辣，以及八方雲集等也爆出食物中毒事件。立法院衛環委員會今（10）日召開會議討論再生醫療相關草案，國民黨立委王育敏質疑，目前介入調查、勒令停業標準太過寬鬆，對此衛福部長薛瑞元表示，往後會依據嚴重程度判斷是否要求停業。
記者林志怡／台北報導
立法院衛環委員會今日會議討論再生醫療法、再生醫療製劑條例等草案，王育敏質詢時提到，現行規範達到特定人數以上，才會介入調查或勒令停業，但這樣的做法是否有太過寬鬆之虞？
對此薛瑞元表示，各地方政府會另行訂定停業標準，比如台北市只要6人、新北市只要10人就可以停業，但未來會採取依據嚴重程度判斷的作法，比如有人死亡、因相關案件進入加護病房等，不管有幾人都要停業調查，不單看人數來做判斷。
另依據為福部疾管署統計，腹瀉門急診就診人次在今年第12週（3月17日到3月23日）達到高峰、總計通報14萬5290人次，後略有下降，在上週（3月31日到4月6日）降為11萬8953人次。
薛瑞元進一步指出，今年的食物中毒通報事件確實較歷年同期略高，截至今年已通報446件、2500人。