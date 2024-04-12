男心血管塞住3條倒下去！迷你人工心臟搶命　小傷口植入3天可下床

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徐展陽說明，葉克膜常用於到院前心肺功能停止、急性心衰休克病人，可在最危急時迅速裝機並建立體外支持心肺循環，但當心臟功能無法恢復，則須進一步銜接至中長期的體內心室輔助器，用於等待心臟移植，而Impella屬於短期、微型輔助器，可透過微小切口、從右鎖骨下植入，提供高風險心導管治療、心臟手術的患者穩定的血液循環支持。
針對Impella的優點，徐展陽說，葉克膜系統是經由鼠蹊部逆向灌流，若病人心臟功能很差，會與心臟原有血流對抗，恐造成心臟腫大、嚴重肺水腫、下肢缺血壞死等併發症，而Impella體積小，透過X光及經食道超音波導引下，可直接穿過主動脈瓣、深入左心室，進行血液抽吸並減壓，再由馬達遠端灌流入升主動脈直至全身，不但符合生理學，也因為不是從鼠蹊介入，患者在術後得以迅速拔除呼吸管，下床復健的時間可提前，避免長期臥床引起其他併發症。
徐展陽表示，Impella的角色與葉克膜一樣，都是暫時的心室輔助系統，也皆非萬靈丹，若心肌無法恢復，需考慮裝置中長期體內心室輔助器，為移植進行準備。此外，並非所有病人都適用Impella，凡心臟換過金屬瓣膜，或心室內有血栓、或併有呼吸窘迫、缺氧等，都不宜使用。