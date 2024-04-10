陶晶瑩轟黃子佼行徑令人髮指！替張小燕喊冤「他老婆都不知道了」

黃子佼染指少女！張永正「3理由」槓上酸民：為什麼要針對小燕姐

▲黃子佼侵犯少女，張小燕遭酸民圍剿，張永正無法理解。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼侵犯少女，張小燕遭酸民圍剿，張永正無法理解。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼去年6月至今陸續被揭發ＭeToo醜聞，調查期間，檢方在他的隨身硬碟查獲多部偷拍不雅影片，其中7部為未成年少女裸露內容，本人坦承從成人論壇付費下載，一連串劣行引起社會大眾公憤，不少人要黃子佼的恩師張小燕出面表態，甚至湧入她的臉書謾罵、嘲諷。對此，資深演員張永正無法理解，列出3個理由，困惑問：「為什麼要針對小燕姐？」

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「歪哥」張永正今（10）日凌晨在私人臉書發文：「有件事...左思右想沒想懂，『黃』的事，為什麼有聲音要針對小燕姐？不懂！」並提出3大原因，「師父領進門修行在個人」、「個人造業個人擔」、「『黃』已經成年那麼多年又成家生子了...行為該為自己負責了吧」，實在搞不懂張小燕為何成為被攻擊的對象。

▲張永正（中）認為尊重小燕姐都來不及，竟有酸民對她言語羞辱，更何況黃子佼的事與她無關。（圖／花甲少年趣旅行臉書）
▲張永正（中）認為尊重小燕姐都來不及，竟有酸民對她言語羞辱，更何況黃子佼的事與她無關。（圖／花甲少年趣旅行臉書）
張永正說，小燕姐一生為人處事低調，至今已經70幾歲，「全台灣曾經有多少人跟著她歡笑過...小燕姐在螢光幕前休息一段時日...你（妳）們這些後世代的人對小燕姐不熟悉，就用你（妳）們的鍵盤開始能弄臭就不負責的弄了...」直接槓上不理性的酸民。

張永正語重心長表示：「不懂得尊敬人者，應該不一定會懂得尊敬自己的父母或長輩...敬人者人恆敬之，愛人者人恆愛之，非善者人恆避之，讓我們都做一個被人敬之及被愛之的人唄！」

▲張永正飾演氣勢凌人的監獄老大。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲張永正是硬底子實力派演員，為演藝圈大前輩。（圖／愛奇藝國際站提供）
許多網友看完貼文附和：「說的真好！認同」、「正是如此啊」、「什麼時代了！一人作事一人擔，還要恢復到明清朝嗎？誅九族嗎？那剛出生的小貝貝也要陪斬嗎？NoNo有事，怎麼不牽連吳宗憲＋胡瓜呀！張小燕帶他們出道，還管他們一輩子嗎？」王牌經紀人邱瓈寬也大讚：「哥所言甚是！」

▲張永正全文。（圖／張永正臉書）
▲張永正全文。（圖／張永正臉書）
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