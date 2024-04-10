黃子佼染指少女！張永正「3理由」槓上酸民：為什麼要針對小燕姐

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張永正說，小燕姐一生為人處事低調，至今已經70幾歲，「全台灣曾經有多少人跟著她歡笑過...小燕姐在螢光幕前休息一段時日...你（妳）們這些後世代的人對小燕姐不熟悉，就用你（妳）們的鍵盤開始能弄臭就不負責的弄了...」直接槓上不理性的酸民。
張永正語重心長表示：「不懂得尊敬人者，應該不一定會懂得尊敬自己的父母或長輩...敬人者人恆敬之，愛人者人恆愛之，非善者人恆避之，讓我們都做一個被人敬之及被愛之的人唄！」
許多網友看完貼文附和：「說的真好！認同」、「正是如此啊」、「什麼時代了！一人作事一人擔，還要恢復到明清朝嗎？誅九族嗎？那剛出生的小貝貝也要陪斬嗎？NoNo有事，怎麼不牽連吳宗憲＋胡瓜呀！張小燕帶他們出道，還管他們一輩子嗎？」王牌經紀人邱瓈寬也大讚：「哥所言甚是！」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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