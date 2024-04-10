馬習二會登場！重申九二共識　馬英九首在習近平前喊「一中各表」

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馬英九續指，雖然兩岸在不同體制下發展，「但兩岸人民都是炎黃子孫，應該互助合作，致力於振興中華」，這是2015年會面時達成的重要理念。
馬英九也說，去年他帶著台灣青年出訪大陸高校，兩岸學生自然水乳交融，可說是渾然天成、欲罷不能，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定幸福的台灣，對中華民族來說，如果沒有和平繁榮的兩岸，就沒有璀璨光明的未來。
馬英九說，誠摯希望雙方重視人民真實價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互惠雙贏，最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安，他也引述魯迅所說，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。
馬英九接著說，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人，絕對有足夠的智慧和平處理兩岸爭端，避免走向衝突，兩岸1992年以各自方式表述，海峽兩岸應堅持一個中國原則，未來兩岸應該確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨，求同存異、擱置爭議，共創雙贏，追求和平發展。
馬繼續提到，誠摯期盼兩岸互利共榮、攜手合作振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸，接續談到「2015年在新加坡，我與習先生確認九二共識的重要性，大陸國台辦去年也再次還原九二共識的原汁原味」，在講到此段落後，媒體就被現場工作人員清場。
全文如下：
習總書記好！大陸的各位朋友，我們代表團同仁與學員，以及在場的媒體朋友們，大家好！
這次我帶著臺灣的青年學子訪問大陸，感謝大陸方面的熱誠接待，這幾天的行程，同學們深刻瞭解中華文化的根源，體驗大陸實際發展的面貌，更感受到兩岸之間血濃於水的情感。
中華民族過去經歷了百年屈辱，最近三十年，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。這也是2015年我與習先生會面時，雙方達成重要的共同信念。
去年我帶著臺灣的青年學子來訪，並邀大陸高校師生回訪，兩岸大學生那種自然的水乳交融，可說是「渾然天成，欲罷不能」。兩岸的年輕人代表中華民族的未來，能夠在人生較早的階段建立友誼，一定可以為兩岸永續和平繁榮打下更為堅實的基礎。
看著兩岸青年學子眼裡的熱情與善意，我進一步思考到中華民族後代子孫的幸福。對臺灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的臺灣。對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來。我誠摯地希望，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。
最近兩岸情勢緊張，引發不少臺灣民眾不安，但我始終記得魯迅先生說過，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人，絕對有足夠的智慧，和平處理各項爭端，避免走向衝突。
兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」、反對「臺獨」求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。我誠摯期盼：兩岸互利共榮，攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸！