王品3月營收17.6億「續寫同期新高」　股東大禮包3000元

王品台灣事業群於Q1新開6家門店，包含新品牌「朝粥幫」，成為業績動能，以及白色情人節帶動約會聚餐品牌「夏慕尼」、「肉次方」與「青花驕」表現不淡，3大品牌共誕生6家千萬大店，目前台灣事業群共336家門店，累計1-3月營收45.8億元，年增8.94%，再次創高。
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王品集團並同步公告2024年股東會紀念品，今年股東人數達9.4萬人、再創歷史新高。王品再次發送總價值3000元「股東大禮包」，內含3種抵用券：首先，1張200元紙本現金抵用券，適用於王品集團全台336家門店，且不限消費金額、平假日均可使用。
其次，每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵1張，同樣不限平假日均可使用。第三種則是「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1,000元即可現折200元，每組優惠碼可使用2次。200元紙本現金抵用券加上總共2,800元電子抵用券，合計總價值3000元。
根據過去3年經驗，王品透露，股東禮中紙本券、電子券的使用率均逐年成長，因此今年「寵粉」再加碼，贈送每1點可折抵消費1元的「瘋點數」，「王品瘋美食APP」會員在2024/12/31前使用5張股東禮電子券，即贈「瘋點數」66點，在2025/6/30前使用完10張股東禮電子券，還可抽「瘋點數」888點，讓鐵粉用餐更優惠。
王品股東會今年預計於6/6舉行，目前已停止過戶。持股1000股以上的股東，開會通知書預計於5/6郵寄寄出，屆時可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。持股未滿1000股的零股股東，則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。