李多慧遭爆想當隊長拿解約當籌碼！味全龍澄清：保留法律追訴權
李多慧事件澄清！味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍成員李多慧今年以Dragon Beauties Captain的全新身分正式加入味全龍，但先前主動官宣擔任隊長，與原本球隊宣布的隊長小映，形成雙隊長的特殊狀況，今（10）日有媒體爆料李多慧拿解約當籌碼，威脅球團，對此味全龍做出回應，「報導內容並非事實」，李多慧也透過經紀公司發表聲明。味全龍領隊丁仲緯說：「週刊所報導的並非事實，請將關注放到球場上，一同為球員加油。」
記者吳政紘/綜合報導
今天有周刊報導，有球迷爆料指出，李多慧與味全龍簽約後，一心想當隊長，一再表達這個想法，味全龍並不接受她的要求。李多慧表達如果不能擔任隊長就要求解約。對此，味全龍火大回嗆「那我們法院見」。此外，李多慧也曾在球團官方聲明之前，宣布自己為隊長。味全龍來不及阻止只好對外宣稱李多慧是「Captain」，並解釋她與隊長小映在角色上有所不同，期望能給球迷帶來多元的觀賽體驗。
李多慧於3月22日下午13點51分在個人IG發文，想轉隊原因在於當啦啦隊6年一直有一個想實現的目標，就是隊長這個角色，未來將以隊長的身分帶著大家前進。
味全龍領隊丁仲緯對此回應，「報導內容非事實，請將關注放到球場上，一同為球員加油。」
味全龍也發出聲明：