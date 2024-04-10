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AI熱！出口創20個月新高且連5紅　財部：4月有望雙位數成長

▲財政部公布2024年3月出口創20個新高，並連5個月正成長，出口回暖訊號在增強中，對美及東協出口也再創單月新高，對陸港出口占比降至30.8%，為22年來同季最低。（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部公布2024年3月出口創20個新高，並連5個月正成長，出口回暖訊號在增強中，對美及東協出口也再創單月新高，對陸港出口占比降至30.8%，為22年來同季最低。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

由於人工智慧等新興科技應用需求強勁，加以部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，財政部今（10）日公布今（2024）年3月出口上升至418.2億美元，創20個月來新高，年成長18.9%，也連續5個月正成長，對美國、東協出口值也創單月最佳，資通與視聽產品出口亦創下歷年單月新高，出口回暖訊號增強中。財政部統計處長蔡美娜更預估，我國4月出口篤定連6紅，甚至不排除看到雙位數成長。

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蔡美娜表示，由於全球經濟基本面好轉、終端消費需求逐步回溫、AI應用商機加速開展、部分產業庫存有回補效應等4大因素之下，出口回暖訊號增強中，出口表現優於原先預期，主要反映在3大面向，除出口值規模418.2億美元，這是睽違19個月再次超過400億美元水準，也是歷年同月最高，亦是歷年單月第5高，3月出口年增率18.9%，不僅連續5個月正成長，更是2年來最大增幅。

在主要出口貨類方面，資通與視聽產品維持獨霸一方局面，傳產貨類有出現轉機，在11大貨類中，出口上升貨類增至6類，為2021年8月以來首度過半，因此，這可以肯定的說出口回溫強度及廣度都有在提高。

至於累計今年前3月出口值1103.3億美元，這是歷年同季次高水準，也符合先前預期，年增12.9%，亦是7個季度以來最強勁增速，其中資通與視聽產品、對美及東協出口值都創有史以來單季最高水準，這也是今年第一季出口的3大亮點。

同時，出口市場結構也有明顯消長，對中國及香港出口占比降至30.8%，為過去22年來同季最低，對美出口占比上升至22.3%，對東協出口來到20.2%，分別創下24年及歷年同季最高。若與亞洲主要經濟體表現比較，我國第1季出口表現為前段班，比日本、中國、新加坡及韓國都來得好，只比香港差，主要香港從去年谷底反彈所致。

展望未來，財政部分析，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景之不確定性，但隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加以人工智慧、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於我國出口延續穩健成長之勢。蔡美娜更預估，我國4月篤定連6紅，甚至不排除有機會看到雙位數成長，出口值估計在388億美元至399億美元之間，年成長在8%至11%之間。

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