AI熱！出口創20個月新高且連5紅　財部：4月有望雙位數成長

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在主要出口貨類方面，資通與視聽產品維持獨霸一方局面，傳產貨類有出現轉機，在11大貨類中，出口上升貨類增至6類，為2021年8月以來首度過半，因此，這可以肯定的說出口回溫強度及廣度都有在提高。
至於累計今年前3月出口值1103.3億美元，這是歷年同季次高水準，也符合先前預期，年增12.9%，亦是7個季度以來最強勁增速，其中資通與視聽產品、對美及東協出口值都創有史以來單季最高水準，這也是今年第一季出口的3大亮點。
同時，出口市場結構也有明顯消長，對中國及香港出口占比降至30.8%，為過去22年來同季最低，對美出口占比上升至22.3%，對東協出口來到20.2%，分別創下24年及歷年同季最高。若與亞洲主要經濟體表現比較，我國第1季出口表現為前段班，比日本、中國、新加坡及韓國都來得好，只比香港差，主要香港從去年谷底反彈所致。
展望未來，財政部分析，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景之不確定性，但隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加以人工智慧、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於我國出口延續穩健成長之勢。蔡美娜更預估，我國4月篤定連6紅，甚至不排除有機會看到雙位數成長，出口值估計在388億美元至399億美元之間，年成長在8%至11%之間。