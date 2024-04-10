蘋果重大洩密案抓內鬼！前員工5年內爆料6產品 包含Vision Pro
蘋果早期「保密」功夫可說是滴水不漏，在發表會前很難知道會端出哪些菜色。但近年不知是爆料大神們愈來愈強，還是保密能力退步了，經常在發表會前就能看到精準度相當高的新產品或功能資訊。蘋果去年底抓到內鬼，前員工Andrew Aude在5年期間違反了保密協議，同時洩密6種包含Vision Pro、Journal 日誌等產品，蘋果要求該名員工賠償2.5萬美元（約新台幣80萬元）。
記者周淑萍/綜合報導
外媒MacRumors報導指出，蘋果在2023年發現前員工Andrew Aude，違反了蘋果保密協議，同時違反勞動法，因此向加州法院發起訴訟，要求該名員工賠償超過2.5萬美元（約新台幣80萬元）。在訴訟中發現，Aude在5年內，使用iPhone洩露了超過6種蘋果產品和政策的訊息，遭洩密的內容包括蘋果 Vision Pro 產品開發、Journal 日誌App的功能、蘋果內部產品開發政策、員工動態等。
在完整的訴訟文件中得知，Aude從2016 年就加入蘋果，擔任 iOS 軟體工程師，主要負責優化電池性能，且該名前員工任職期間職位有多次提升，因此掌握內部不少敏感的開發項目消息。Aude在5年期間曾經在2023年4月向《華爾街日報》記者洩露了Journal App最終功能清單。同時還用Signal加密訊息App向某位記者發送1400條訊息，也與The Information網站的另一名記者發送超過 1萬條訊息。
蘋果在訴訟中表示，從 2023 年底發現機密遭洩密，追查和進行兩次會面後確認Aude 觸犯公司保密協議，隨即在12月用涉嫌不當行為解僱Aude。蘋果稱Aude對公司構成了「持續的威脅」在法院文件中，蘋果提出損害賠償，並要求沒收獎金和股權。