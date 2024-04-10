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花蓮捐款不到7億　傅崐萁轟民進黨自導自演：裝置藝術綠議員提的

▲傅崐萁批側翼、名嘴所說的將「100萬元災後善款拿去建設裝置藝術」，根本是民進黨自導自演。（圖／資料照片）
▲傅崐萁批側翼、名嘴所說的將「100萬元災後善款拿去建設裝置藝術」，根本是民進黨自導自演。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

花蓮日前發生芮氏規模7.2強震，導致房屋倒塌、落石不斷，釀嚴重災情。不過網路上卻傳出，2018年花蓮大地震，時任縣長傅崐萁從各界捐款20億元善款中，拿8億元補助樁腳，甚至有作家爆至少有100萬被拿去做「地震紀念裝置藝術」，呼籲民眾勿捐款。對此，國民黨立委傅崐萁發出聲明，批側翼、名嘴所說的將「100萬元災後善款拿去建設裝置藝術」，根本是民進黨自導自演。

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傅崐萁10日發出聲明指出，側翼、名嘴說的將「100萬元災後善款拿去建設裝置藝術」，根本是民進黨自導自演。根據自由時報2023年8月25日報導說，「0206花蓮發生最大震度七有感地震、釀成十七死，在縣議員張美慧提案下，花蓮縣文化局委託藝術家蔡文慶、吳建福製作兩件地震紀念裝置藝術。」當時是由花蓮縣民進黨籍議員張美慧自己提案，要求縣府於花蓮市建置，這是鐵錚錚的事實，結果一群側翼罔顧證據，一味地抹黑，就是為了傳播「不要捐款論」，這種行為對災民是二次傷害。

傅崐萁續指，當年高雄氣爆後，時任高雄市長陳菊的團隊花了3900萬元的災後善款去建置裝置藝術，這筆花費引發全國譁然，之後更被監察院糾正，結果網軍、側翼、民嘴依舊保持其「雙標」的本質，罵藍不罵綠。

傅崐萁直指，綠營側翼不斷散布假訊息甚至呼籲民眾勿捐款，據了解，目前衛福部及花蓮縣政府總共只募不到7億元，相較於2018年27億善款，災民相當憂心重建安家之路遙遙無期。

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