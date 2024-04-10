黃子佼持不雅片 《大學生》女星憂：偷拍論壇會員不減反增
從《大學生了沒》出道的女星康茵茵，今（10）日出席加盟新經紀公司星滿林活動，演藝圈近日燒起黃子佼的不雅片案，康茵茵透露只跟對方在婚禮碰面1次，看了最近的新聞不免憂心，在外上廁所、待在公共場合，會不會被偷拍？「會不會因為新聞，讓這些論壇粉絲會員不減反增，讓片子需求更大，我們人身安全怎麼辦？這是我擔心害怕的。」
記者羅凌筠／台北報導
黃子佼捲入Me too運動，被爆料要求模特兒拍藝術照時卸下防護措施，康茵茵被問到自己有沒有遇過不合理的試鏡要求？她舉例大學畢業時去試鏡廣告，現場工作人員拿出準備好的衣服要求他們換上，「那件衣服非常小，領口會開到比較低的位置，我有點不知道該怎麼辦，是正常的嗎？」因為心中有疑慮，康茵茵拍攝的時候偷偷把扣子扣回來，結果聽到工作人員嘖了一聲，最後也丟了這個工作。
康茵茵與健身教練男友Cliff被拍到同居，低調祕戀4年，被關心到感情狀態，康茵茵低調表示「結婚以前都單身」，不過她說Cliff很正向，能遇見擁有正面能量的人，是一件很難得的事。37歲的康茵茵已經過了想結婚的年紀，不過早有凍卵，未來想要結婚生子隨時可以。
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