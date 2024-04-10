強震襲花蓮！觀光旅宿業大受影響 觀光署最快5月推出振興方案
花蓮近海4月3日上午7時58分發生規模7.2強震，造成包括「天王星大樓」等多樓大傾斜倒塌，釀成13人死亡、破千人受傷，目前仍有6人失聯中，太魯閣國家公園管理處宣布無限期關閉，花蓮觀光旅遊業預計將大受影響，住房率也因此大降，交通部觀光署表示，已研擬花蓮觀光產業振興，預計5月初到年底會推出獎勵旅遊措施，具體方案會盡速擬定。
記者林莞茜／綜合報導
受強震衝擊，花蓮住房率大減，雲朗觀光集團旗下、超過40年歷史的花蓮翰品酒店宣布停業，提早啟動原訂明年改建計劃，今（10）日將向花蓮縣政府提報大量解僱計畫書，資遣9成員工。為維護花蓮翰品員工就業權益，勞動部啟動專案轉銜機制，主動協助員工重返職場，目前已收取47名員工求職登記表。
花蓮地區觀光旅宿業者憂心忡忡，交通部觀光署主任秘書方正光表示，觀光署長周永暉日前已召開會議，希望盡速研擬花蓮觀光產業振興方案，預計會透過仲夏節、南灣活動和自由車活動熱絡台灣觀光，並推出國內、國際版的「台灣好玩卡Taiwan Pass」，結合高鐵及台鐵推出旅遊方案，希望藉此振興台灣觀光，帶動花東震後觀光復甦；另外，觀光署也將函請人事總處，爭取國民旅遊卡放寬商業別，促進軍公教前往花蓮旅遊。
方正光指出，關於花蓮振興觀光補助方案，會參考以往國旅補助措施，針對花東推出觀光獎勵措施；除會向中央爭取經費支持外，也會從觀光署內部尋找經費，只要中央能同意計畫，希望方案愈早推出愈好，預計5月初實施至年底。