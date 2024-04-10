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公私部門合作　佳里中山市場與古蹟金唐殿結合門面大改造

▲佳里中山市場內具有多家經濟部5星認證名攤，均主打天然有機、無毒好滋味，因此深得顧客信賴。（圖／台南市政府提供）
▲佳里中山市場內具有多家經濟部5星認證名攤，均主打天然有機、無毒好滋味，因此深得顧客信賴。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

具有百年悠久的歷史台南市佳里中山市場，與鄰近的三級古蹟金唐殿適逢「臺南400」，市場處與佳里區公所及金唐殿共同規劃，透過公私部門合作將市場大門設立「臺南400」的意象圖騰，並結合金唐殿廟埕的燈籠意象，提取並轉化臺南城市的記憶與文化底蘊，以市場與廟宇作為臺南文化的角色，凸顯城市豐富的歷史傳承和獨特魅力。

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▲市場處與佳里區公所及金唐殿共同規劃，透過公私部門合作將市場大門設立「臺南400」的意象圖騰，凸顯城市豐富的歷史傳承和獨特魅力。（圖／台南市政府提供）
▲市場處與佳里區公所及金唐殿共同規劃，透過公私部門合作將市場大門設立「臺南400」的意象圖騰，凸顯城市豐富的歷史傳承和獨特魅力。（圖／台南市政府提供）
市長黃偉哲表示，台南市府一直積極改善佳里中山市場的軟、硬體設施，包括市場周邊街廓道路及市場內部通風設施等，打造市場與地方文化相融合的獨特市集特色，提供消費者優良的購物環境。

同時在佳里中山市場自治會的協助下，佳里中山市場榮獲經濟部4星優良市集的肯定，並成功認證了27攤星級名攤，以獨特的飲食文化吸引了眾多饕客，成為當地人和遊客絡繹不絕的去處。

經發局局長林榮川也指出，市場內具有多家經濟部5星認證名攤。其中，「春天米食坊」投身有機農業推廣，每日販售有機蔬菜、白木耳湯及黑豆漿，主打天然有機、無毒好滋味，因此深得顧客信賴。

而「蘇記麻糬」至今已有七、八十年的歷史，傳承四代的麻糬堅持傳統製作手法，真材實料的古早味深受民眾喜愛。另外，「雞鮮生」不斷優化整體環境，以冷藏冰櫃確保雞肉的新鮮，除了販售新鮮的土雞、鹽水雞，還有用土雞肉作成的肉鬆，帶給顧客更優質的商品與體驗。

還有榮獲經濟部3星認證名攤的百年歷史「保生中藥房」，攤位上有燉煮常用的十全、四物、四神、何首烏、薑母鴨、燒酒雞等藥材包應有盡有，用來燉煮新鮮美味的雞湯，廣受饕客喜愛。

市場處處長王俊博表示，為了創造嶄新的臺南城市面貌與城市價值，市場處今年將積極輔導市集及名攤角逐「市場金馬獎」，找出更多家傳二代、三代的市集名攤，吸引更多民眾到市場尋找好味道，讓臺南「好市發生」，豐富下一個臺南400的城市記憶。最詳細的美食訊息，可至臺南市市場處官網。

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