公私部門合作　佳里中山市場與古蹟金唐殿結合門面大改造

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同時在佳里中山市場自治會的協助下，佳里中山市場榮獲經濟部4星優良市集的肯定，並成功認證了27攤星級名攤，以獨特的飲食文化吸引了眾多饕客，成為當地人和遊客絡繹不絕的去處。
經發局局長林榮川也指出，市場內具有多家經濟部5星認證名攤。其中，「春天米食坊」投身有機農業推廣，每日販售有機蔬菜、白木耳湯及黑豆漿，主打天然有機、無毒好滋味，因此深得顧客信賴。
而「蘇記麻糬」至今已有七、八十年的歷史，傳承四代的麻糬堅持傳統製作手法，真材實料的古早味深受民眾喜愛。另外，「雞鮮生」不斷優化整體環境，以冷藏冰櫃確保雞肉的新鮮，除了販售新鮮的土雞、鹽水雞，還有用土雞肉作成的肉鬆，帶給顧客更優質的商品與體驗。
還有榮獲經濟部3星認證名攤的百年歷史「保生中藥房」，攤位上有燉煮常用的十全、四物、四神、何首烏、薑母鴨、燒酒雞等藥材包應有盡有，用來燉煮新鮮美味的雞湯，廣受饕客喜愛。
市場處處長王俊博表示，為了創造嶄新的臺南城市面貌與城市價值，市場處今年將積極輔導市集及名攤角逐「市場金馬獎」，找出更多家傳二代、三代的市集名攤，吸引更多民眾到市場尋找好味道，讓臺南「好市發生」，豐富下一個臺南400的城市記憶。最詳細的美食訊息，可至臺南市市場處官網。