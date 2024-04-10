路跑／芭比路跑睽違8年重啟！早鳥報名到4月底 潮流物資包一次看
芭比路跑睽違8年重啟！「Barbie Run芭比路跑」將分別於6月2日、6月15日在台北、高雄準時開跑，這次更新增了獨特的「線上跑」，讓當天無法到場的參賽者也能參與這次盛會。更重要的是，還有潮流的芭比周邊物資包，包含logo帆布袋、迷你保溫杯等，以下一次報給你知！
記者林之越/綜合報導
芭比路跑活動官網寫道，Barbie芭比於1959年3月9日誕生，至今已陪伴許大家度過輝煌燦爛65個歲月，今年，2024年也重啟睽違8年的「Barbie Run芭比路跑」，展開台灣慶祝Barbie芭比65周年首發線下活動。除了主軸的路跑活動外，現場也有大型粉紅Barbie芭比藝術裝置，提供民眾打卡，賽後更有粉紅市集讓參賽者有吃又有玩。
另外，「線上跑」組別也以芭比誕生的1959作為路跑里程目標，只要在4月12日至5月12日期間，帶著手機並開啟任一運動APP紀錄，完成里程數並上傳相關截圖給官方LINE帳號，便能算是完賽。
「Barbie Run芭比路跑」實體路跑組別
台北場
日期：2024年6月2日
地點：台北美堤河濱公園
高雄場
日期：2024年6月15日
地點：高雄漢神巨蛋購物廣場
「Barbie Run芭比路跑」線上跑組別
日期：2024年4月12日至5月12日
早鳥報名優惠
日期：2024年3月20日至4月30日
價格：芭比潮流組 1,680元／芭比時尚組 980元
「Barbie Run芭比路跑」報名物資包
「芭比潮流組」是實體路跑的限定物資包，包含「路跑限定潮Ｔ」、「完賽肩帶」、「完賽獎牌」以及「獎牌收藏袋」，而「芭比logo帆布袋」、「迷你保溫杯」、「時尚小腿襪」則會是限定販售商品。
而「芭比時尚組」則是提供給線上跑的參賽組別，同樣會有「完賽獎牌」、「獎牌收藏袋」還有「線上限定短T」。
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