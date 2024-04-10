人妻早上6點「常打卡在小北百貨」！解釋全笑噴　最強優勢撐30年

涮乃葉、肉多多地位不保了！對手549元水準超高　老饕改迷上這間

▲一間名為「涮樂和牛」的火鍋吃到飽店家引起老饕注意，平日午餐只要549元就能享用安格斯黑牛吃到飽。（圖/涮樂和牛Google評價）
▲一間名為「涮樂和牛」的火鍋吃到飽店家引起老饕注意，平日午餐只要549元就能享用安格斯黑牛吃到飽。（圖/涮樂和牛Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常喜歡吃火鍋，一年四季不管冷熱，火鍋店總是高朋滿座，因此在台灣火鍋品牌眾多，從平價小火鍋、聚餐首選平價火鍋吃到飽甚至是高價火鍋都有，任君挑選。而說到平價火鍋吃到飽，大家無不想到千葉火鍋、涮乃葉以及肉多多等店，都是600元以內就能吃到飽的店家，然而就有老饕分享「馬辣集團」旗下的「涮樂和牛」CP值相當的不錯，不僅549元就能吃到安格斯牛肉，店內自助吧也非常的豐富，引起老饕討論。

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一名網友在臉書社團「台灣大胃王buffet吃到飽推薦」貼文指出「這家涮樂和牛每次經過西門町都沒有進去吃過，平日中午走進去吃點了549元的方案，安格斯牛肉肉質不錯，自助吧蔬菜跟火鍋配料應有盡有，覺得價格上還蠻便宜的，下次來要嘗試749元的價位，有和牛壽司吃到飽，感覺非常的不錯」。

▲北部地區一家「涮樂和牛」連鎖火鍋店被老饕迷上，平日午餐549元就有安格斯黑牛吃到飽，加上自助吧多元選擇，CP值非常高。（圖/涮樂和牛Google評價）
▲北部地區一家「涮樂和牛」連鎖火鍋店被老饕迷上，平日午餐549元就有安格斯黑牛吃到飽，加上自助吧多元選擇，CP值非常高。（圖/涮樂和牛Google評價）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這間我的愛店！549元吃到飽CP值非常高！」、「西門店吃過4次了，馬辣集團底下的，品質不會太差」、「很推薦749元和牛壽司吃到飽方案喔！非常的好吃」、「自助吧的蝦漿很好吃！549元肉類、自助吧火鍋料吃到飽很讚」、「和牛黑咖哩好吃！覺得比涮乃葉咖哩飯還好吃，價格相同的話會選這間」、「這間好吃！但用餐時間90分鐘有點太短，希望可以改成兩小時」。

涮樂和牛是「馬辣集團」旗下火鍋店！Google評價4.9顆星

事實上，網友提到的這家「涮樂和牛」就是知名馬辣集團旗下的品牌火鍋店，是比馬辣還要更為平價的火鍋店，根據官網菜單介紹，店內最便宜是平日午餐449元「雞肉」、「豬肉」吃到飽的方案，而如果想吃牛肉則是平日午餐549元方案最為便宜，目前台灣僅有三家分店，分別為台北西門店、基隆店以及去年6月才剛開幕的新竹經國店，未來不排除繼續往中南部拓店。

仔細看「涮樂和牛」Google評價，發現三家分店的評價清一色都是4.9顆星，雖然評論中有不少人因為打卡送海鮮才選擇留言，但也有不少老饕給予好評「用餐環境超乾淨！自助吧豐富且食材新鮮，會二訪的店家」、「和牛壽司、黑咖哩都很好吃！」、「壽喜牛丼超好吃，非常推這間」、「肉片跟自助吧的食材都新鮮好吃，以549元的價位來看CP值很高！值得回訪」。

▲不少老饕去吃「涮樂和牛」都是衝著和牛壽司吃到飽而去，成為店內最大特色，選擇749元吃到飽方案就能無限續和牛壽司。（圖/Google評論）
▲不少老饕去吃「涮樂和牛」都是衝著和牛壽司吃到飽而去，成為店內最大特色，選擇749元吃到飽方案就能無限續和牛壽司。（圖/Google評論）
真實評價曝光！涮樂和牛PK同價位涮乃葉、肉多多

《NOWnews》記者也曾到涮樂和牛西門店用餐過，第一次去吃時平日下午1點因為沒訂位還排隊等候，整體用餐環境乾淨明亮，送餐速度也非常快，當天與友人就是享用的就是549元吃到飽方案，肉類部分切片較薄，但送餐速度不會太慢；自助吧食材新鮮，蔬菜以及火鍋配料都不馬虎，最令人驚豔的就是自助吧區的「和牛黑咖哩」以及「壽喜燒牛飯」，調味適中不會過鹹，同行友人都紛紛稱讚，甜點種類選擇較沒馬辣多，飲料則是正常發揮。

▲記者與友人曾到「涮樂和牛」西門店用餐，其和牛黑咖哩以及壽喜燒牛肉飯一致獲得好評。（圖/Google評論）
▲記者與友人曾到「涮樂和牛」西門店用餐，其和牛黑咖哩以及壽喜燒牛肉飯一致獲得好評。（圖/Google評論）
整體來說，到涮樂和牛用餐，就是親民版的「馬辣」的感覺，與同行三位友人以同價位涮乃葉以及肉多多來比拼，從食材多元性、美味度、新鮮度來看，三人一致通過是「涮樂和牛」>「涮乃葉」＝「肉多多」，涮樂和牛保有食材的多元性加上親民的價位，略勝涮乃葉與肉多多一籌，而食材多元性雖然肉多多贏給涮乃葉，但肉類沒有吃到飽，因此整體與涮乃葉打平。

不過特別要提的是，涮樂和牛的用餐時間只有90分鐘，雖然記者與同行友人都有吃飽，不過對比大部分店家用餐時間都是120分鐘來看，少了30分鐘也少了從容用餐、吃飽後甜點閒聊的感覺，一行人皆認為用餐還是以2小時為基準會比較優。只能說，台灣火鍋市場拼戰激烈，各家特色都不同，唯有去吃過每一家店，才能找出自己心目中最強的火鍋吃到飽王者。

▲涮樂和牛食材新鮮、價格實惠，不過可惜用餐時間只有90分鐘，不少老饕都希望可以改善這點。（圖/Google評論）
▲涮樂和牛食材新鮮、價格實惠，不過可惜用餐時間只有90分鐘，不少老饕都希望可以改善這點。（圖/Google評論）
📌店名：涮樂和牛
📌地址
西門店：台北市萬華區峨眉街37號3樓
基隆店：基隆市仁愛區仁二路236號東岸商場 E-Square4F
新竹經國店：新竹市東區經國路一段673-1號2F
📌電話
西門店：02-2311-2375
基隆店：02-2428-0775
新竹經國店：03-531-0373

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