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送愛花蓮災區 台中陳允寶泉連續3天義賣太陽餅賑災

▲台中百年老店陳允寶泉送愛花蓮災區，11日起連續三天義賣太陽餅賑災。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.10)
▲台中百年老店陳允寶泉送愛花蓮災區，11日起連續三天義賣太陽餅賑災。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.10)

記者金武鳯/台中報導

響應4月3日花蓮大地震賑災，台中市百年老店陳允寶泉今天宣布，旗下自由路本店、台中高鐵店、台中車站及網路商城，即日起一連3天義賣太陽餅，所得扣除原物料成本，全數捐贈花蓮震災募款專案帳戶，協助災民度過難關，早日重整家園。

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陳允寶泉總經理翁羿琦表示，花蓮發生大地震後，原本以為影響有限，然而接連幾天從新聞報導中看到，救災人員在餘震頻頻的山區搜救，可說是冒著生命危險，努力不懈的勇氣讓人佩服。所以她馬上和家人討論，如何為這次震災做些什麼？結論是11日起一連三天義賣太陽餅，這是台中市代表性伴手禮，陳允寶泉太陽餅更是多次獲得台中市十大伴手禮首獎及金口碑獎。

▲台中陳允寶泉連續3天義賣太陽餅賑災。該店的太陽餅已多次獲十大伴手禮首獎，經改良體積小，甜度低，食用對健康無負擔。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.10)
▲台中陳允寶泉連續3天義賣太陽餅賑災。該店的太陽餅已多次獲十大伴手禮首獎，經改良體積小，甜度低，食用對健康無負擔。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.10)
陳允寶泉一向熱心公益，曾經在921大地震、日本311海嘯、2014年北捷事件、2021年太魯閣號事故、以及2023年土耳其地震等重大災難時，積極發起義賣和公益活動，累計捐贈金額逾新台幣300萬元。本次義賣活動，陳允寶泉設定目標為銷售三千盒太陽餅，希望能夠發揚助人為樂傳統，為更多受災家庭帶來希望和支持。

翁羿琦表示，陳允寶泉的太陽餅經過改良，體積稍小，採用植物油，茹素者亦可以食用，內餡有加甜度較低的麥芽糖，吃起來對健康無負擔。她指出，這次義賣將在台中自由路總店，台中車站及高鐵站門市舉辦。不住在台中的朋友，也可以透過陳允寶泉官方網站的花蓮震災義賣專區購買，平時消費要滿3千元才免運，這次不限金額，運費由店方吸收。

陳允寶泉表示，堅信透過實際行動回饋社會，不論面對任何災害，都將不遺餘力地參與支援工作。這次太陽餅義賣活動不僅是一次捐款機會，更是一個凝聚社會力量，展現集體關懷與支援的行動。我們期待社會各界的積極參與，共同為花蓮地震的救援工作貢獻一份力。義賣金額將捐贈至花蓮震災募款專案帳戶。衛部救字第1121362848號函核發勸募許可帳號。更多活動資訊及參與方式，請上陳允寶泉官網：https://www.chenyunpaochuan.com.tw/

FB粉絲團： https://www.facebook.com/chenyunpaochuan

連絡電話： 04-2222-2257

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