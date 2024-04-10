送愛花蓮災區 台中陳允寶泉連續3天義賣太陽餅賑災

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陳允寶泉一向熱心公益，曾經在921大地震、日本311海嘯、2014年北捷事件、2021年太魯閣號事故、以及2023年土耳其地震等重大災難時，積極發起義賣和公益活動，累計捐贈金額逾新台幣300萬元。本次義賣活動，陳允寶泉設定目標為銷售三千盒太陽餅，希望能夠發揚助人為樂傳統，為更多受災家庭帶來希望和支持。
翁羿琦表示，陳允寶泉的太陽餅經過改良，體積稍小，採用植物油，茹素者亦可以食用，內餡有加甜度較低的麥芽糖，吃起來對健康無負擔。她指出，這次義賣將在台中自由路總店，台中車站及高鐵站門市舉辦。不住在台中的朋友，也可以透過陳允寶泉官方網站的花蓮震災義賣專區購買，平時消費要滿3千元才免運，這次不限金額，運費由店方吸收。
陳允寶泉表示，堅信透過實際行動回饋社會，不論面對任何災害，都將不遺餘力地參與支援工作。這次太陽餅義賣活動不僅是一次捐款機會，更是一個凝聚社會力量，展現集體關懷與支援的行動。我們期待社會各界的積極參與，共同為花蓮地震的救援工作貢獻一份力。義賣金額將捐贈至花蓮震災募款專案帳戶。衛部救字第1121362848號函核發勸募許可帳號。更多活動資訊及參與方式，請上陳允寶泉官網：https://www.chenyunpaochuan.com.tw/
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