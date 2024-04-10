好市多「2款衛生紙」限時特價！會員狂搬：比黑5便宜　全聯買1送1

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好市多線上購物同樣有折扣，箱購大容量「舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入」原價1199元、特價999元，現折200元；「舒潔 濕式衛生紙 46張 X 32入」，原價1429元、特價1219元、現折210元。
不少網友嗨喊：「這比黑5降還要多欸」、「好像比去年黑5價格還低」、「總之舒潔有特價就先買起來放！」、「濕式衛生紙用過就回不去，家裡儲藏室已經準備好，這一檔絕對要囤貨啦！」。
事實上不只好市多衛生紙祭出優惠，《NOWnews》也精選各大賣場衛生紙優惠一文掌握。
🟡全聯
📍門市即起至4月11日
◾春風抽取式衛生紙(100抽*8包)買1送1，原價176元、特價88元／串
◾倍潔雅袖珍包面紙(10抽*36包)，買1送1，原價99元、特價50元／串
🟡全家
◾4月17日起至4月21日，五月花極上抽取衛生紙94抽X6包買1送3，原價270元／串、特價68元／串
◾4月24日起至4月28日，得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽X3包買1送1，原價149元／串、特價75元／串
雖說優惠還沒開跑，不過有許多門市的Line群組已開放提早預訂，想要購買的民眾可以到住家鄰近門市詢問，或是再已經加入的全家Line群組詢問是否可訂購。
🟡7-11取貨送衛生紙
📍門市即起至5月28日前
7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串，要注意的是此為APP會員活動，結帳櫃檯取件時，一定要請店員先幫忙刷條碼。
◾集滿3點 免費換UNI Water 1瓶
◾集滿4點 免費換30元7-ELEVEN購物金抵用券
◾集滿6點 免費換60元7-ELEVEN運費抵用券
◾集滿12點 免費換限量五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串(每會員限兌換1次)