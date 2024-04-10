高溫乾旱致災　高市農業局爭取救助減輕農民損失

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高雄市荔枝種植面積約3,043公頃，以大樹區1,808公頃及旗山區513公頃最多，其中玉荷包為主要品種，面積全台第一，約有2,350公頃，黑葉荔枝則有610公頃。今年玉荷包開花約有6-7成，著果期受到3月高溫影響，造成玉荷包持續落果嚴重，整體產量剩約3到4成，後續仍有可能持續落果；黑葉荔枝則受到1月時高溫影響，不利花芽分化，開花率約為4成，受災超過2成5。
高市龍眼種植面積約1,285公頃，主要種植於內門區457公頃、田寮區220公頃、燕巢區140公頃，受到2月高溫影響花芽發育導致開花情況不佳，花況約3到4成，整體受災已達2成5。
高雄市青梅種植面積有1,395公頃，包括桃源區821公頃、六龜區247公頃及那瑪夏區179公頃；水蜜桃種植以那瑪夏區為主，面積約40公頃，受到1-2月氣候乾旱影響，導致青梅及水蜜桃著果率差且果實發育不佳，導致青梅減產3成5以上、水蜜桃減產3成。
經農業局邀集農業試驗所、高雄區農業改良場、農糧署及區公所於4月8日至10日密集辦理災情確認，高雄市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏水蜜桃受損均已達2成以上，將向中央爭取現金救助，倘獲核定救助，玉荷包每公頃救助10萬元；水蜜桃每公頃9.5萬元；黑葉荔枝、龍眼、青梅每公頃6.2萬元。