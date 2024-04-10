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建構鋼鐵產業永續韌性！中鋼獲世界鋼鐵協會永續發展優勝企業獎

▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2024永續發展優勝企業獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2024永續發展優勝企業獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司於台灣時間9日晚間獲得世界鋼鐵協會所頒2024永續發展優勝企業獎之殊榮，印證該公司持續推動二軸三轉，以建構我國鋼鐵產業永續韌性之決心。

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▲中鋼公司董事長翁朝棟手持世界鋼鐵協會所頒2024永續發展優勝企業獎牌。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司董事長翁朝棟手持世界鋼鐵協會所頒2024永續發展優勝企業獎牌。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向創造，以及帶動永續發展之價值，於台灣時間9日晚間，發布獲選2024永續發展優勝企業的11家會員企業名單，其中，中鋼公司繼2019年首次得獎後，再次脫穎而出，榮獲worldsteel授予此項最高榮譽獎項，在在顯示中鋼多年來推動ESG工作的優異成果，獲得國際具公信力組織的極大讚賞及肯定，並與同得此一殊榮的韓國POSCO、日本JFE 、印度Tata 鋼鐵等亞洲鋼廠齊名，列為國際級的先進永續鋼廠。

翁朝棟說，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)是由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，為規模最大、最活躍的產業協會之一，不僅在全球鋼鐵產業中發揮領導作用，也對會員企業在經濟、環境、社會等ESG永續發展等面向的績效表現，評選出優異鋼廠，並頒予永續發展優勝企業之獎項，藉此鼓勵全球鋼鐵同業彼此砥礪精進，在永續發展領域和鋼鐵事業經營中不斷突破與成長。

翁朝棟並說，隨著碳有價時代的來臨，中鋼早於2006年依據國際標準ISO14064溫室氣體盤查作業執行組織型碳盤查，除了定期揭露經公正第三方查證之碳盤查資訊外，也持續精進降低碳排技術，使國內下游客戶可就近採購高品質且低碳排的鋼品，並在既有產品成本計算系統下，再建置產品排碳強度系統，不但能自動計算個別產品訂單的最低排碳產製路徑，也利於客戶詢單或下單時掌握每批鋼品訂單的碳排強度。

▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2024永續發展優勝企業獎之殊榮。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2024永續發展優勝企業獎之殊榮。(圖／中鋼公司提供)
翁朝棟指出，中鋼面對2050碳中和挑戰，與世界頂尖鋼鐵領域工程顧問公司交流及對標日本JFE、Nippon Steel、韓國POSCO等國際指標鋼廠後，制定「短程減碳，中、長程先低碳再零碳」的多元減碳路徑，並以2018年為基準年訂出「2025年減碳7％、2030年減碳25％，2050年達成碳中和」的各階段減碳目標，並於近年來，除了加大力度推動碳中和短程路徑的減碳工作，且增加使用再生能源外，也整合產官學研資源，投入中長程路徑所需的鋼化聯產、高爐添加還原鐵取代部分鐵礦、高爐噴吹富氫氣體取代部分噴煤、增用廢鋼，以及氫能冶金等創新前瞻技術研發，以儲備累積未來鋼鐵製程所需要的技術能量。

翁朝棟並指出，中鋼深刻體會僅銷售低碳鋼材予客戶仍不足以因應全球低碳浪潮，惟有全力推動鋼鐵產業低碳轉型，才能和客戶一同順應競爭環境，乃於去(112)年運用自身減碳技術，搭配碳權抵減碳排方式，產出首批150噸符合碳中和宣告的線材產品，交付下游客戶加工成六角螺絲，率先為我國鋼鐵產業低碳價值鏈邁出一大步，更成立碳管理輔導團隊，發揮「價值共創」精神協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，去年共協助22家業者輔導，創造節電潛力達868萬度/年，總減碳潛力達4443公噸/年的卓越績效，將持續攜手上下游業者，共同為建構我國鋼鐵產業永續韌性目標而努力邁進。

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