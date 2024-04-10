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《吉伊卡哇》紅到中國！日本作者曾讚「台灣是好國家」　陸粉開燒

▲人氣動漫《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano創作，自2020年起開始連載，短短4年間就成為超人氣作品。（圖／取自X@anime_chiikawa）
▲人氣動漫《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano創作，自2020年起開始連載，短短4年間就成為超人氣作品。（圖／取自X@anime_chiikawa）

記者潘毅／綜合報導

人氣動漫《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano創作，自2020年起開始連載，短短4年間就成為超人氣作品，並改編成動畫。更在網路迷因圖的助益之下，在中國、台灣等地也成為許多人必看的療癒神作。不過作者Nagano就曾在過去作品的中寫上「台灣是個好國家」，相關證據在近期被中國網友發現，輿論也開始延燒。

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《吉伊卡哇》最初由日本漫畫家Nagano創作，最初是在個人Twitter帳號上進行連載，主要講述主角吉伊卡哇和他的朋友小八貓和兔兔，可愛形象斬獲許多粉絲，後來電視動畫也在2022年4月4日開始播放，人氣再度飆漲。

▲吉伊卡哇在中國社群上相當火紅，有著大量的表情文字圖包。（圖／取自網路）
▲吉伊卡哇在中國社群上相當火紅，有著大量的表情文字圖包。（圖／取自網路）
後來《吉伊卡哇》的高人氣也蔓延到台灣、中國等地，還出現各種有趣梗圖，近期在中國上海更有實體快閃店，光是想要進場就要排隊5小時，周邊商品也迅速銷售一空，還出現轉賣黃牛。

近期卻有網友發現，作者Nagano曾在過去的個人食記漫畫《MOGUMOGU食べ歩きくま》當中，分享曾來台灣觀光的心得，體驗了夜市夾娃娃、品嘗滷肉飯等等，最後更做出總結「台灣...是個很棒的國家呢」。

▲《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano，他曾在過去作品中稱台灣是很棒的國家。（圖／取自X@tyrrells_）
▲《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano，他曾在過去作品中稱台灣是很棒的國家。（圖／取自X@tyrrells_）
而這張圖片隨即也被轉發到中國社群上，也開始有一部份中國網友開始高呼要抵制，但也有粉絲緩頰，解釋「日文的国並非完全都是國家的意思，有時也能泛指地區。」

吉伊卡哇紅到中國！廠商亂翻譯掀風波

事實上日前中國零售品牌名創優品就曾與「吉伊卡哇」（ちいかわ）進行聯名，推出許多商品，不過卻將主角群的名稱亂翻譯，在抖音上介紹吉伊卡哇為「智障愛哭鼠」、小八貓則是「藍色褲頭貓」，最後兔兔「瘋狂怪叫兔」。

▲（圖／取自抖音）
▲名創優品也在4月3日發出公告道歉。（圖／取自抖音）
最終名創優品也在4月3日發出公告道歉，聲稱公司已經按照公司規定辭退負責人、嚴懲相關團隊，「我們鄭重承諾，將進一步完善公司內部審核流程及 IP 合作管理規範。」

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