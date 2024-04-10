《吉伊卡哇》紅到中國！日本作者曾讚「台灣是好國家」 陸粉開燒
人氣動漫《吉伊卡哇》由日本漫畫家Nagano創作，自2020年起開始連載，短短4年間就成為超人氣作品，並改編成動畫。更在網路迷因圖的助益之下，在中國、台灣等地也成為許多人必看的療癒神作。不過作者Nagano就曾在過去作品的中寫上「台灣是個好國家」，相關證據在近期被中國網友發現，輿論也開始延燒。
記者潘毅／綜合報導
《吉伊卡哇》最初由日本漫畫家Nagano創作，最初是在個人Twitter帳號上進行連載，主要講述主角吉伊卡哇和他的朋友小八貓和兔兔，可愛形象斬獲許多粉絲，後來電視動畫也在2022年4月4日開始播放，人氣再度飆漲。
後來《吉伊卡哇》的高人氣也蔓延到台灣、中國等地，還出現各種有趣梗圖，近期在中國上海更有實體快閃店，光是想要進場就要排隊5小時，周邊商品也迅速銷售一空，還出現轉賣黃牛。
近期卻有網友發現，作者Nagano曾在過去的個人食記漫畫《MOGUMOGU食べ歩きくま》當中，分享曾來台灣觀光的心得，體驗了夜市夾娃娃、品嘗滷肉飯等等，最後更做出總結「台灣...是個很棒的國家呢」。
而這張圖片隨即也被轉發到中國社群上，也開始有一部份中國網友開始高呼要抵制，但也有粉絲緩頰，解釋「日文的国並非完全都是國家的意思，有時也能泛指地區。」
吉伊卡哇紅到中國！廠商亂翻譯掀風波
事實上日前中國零售品牌名創優品就曾與「吉伊卡哇」（ちいかわ）進行聯名，推出許多商品，不過卻將主角群的名稱亂翻譯，在抖音上介紹吉伊卡哇為「智障愛哭鼠」、小八貓則是「藍色褲頭貓」，最後兔兔「瘋狂怪叫兔」。
最終名創優品也在4月3日發出公告道歉，聲稱公司已經按照公司規定辭退負責人、嚴懲相關團隊，「我們鄭重承諾，將進一步完善公司內部審核流程及 IP 合作管理規範。」