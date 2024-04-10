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0403花蓮強震直奔前線！救災人員恐有PTSD　4大技巧助舒壓

▲第一線救災人員很容易面臨憂鬱情緒，也是需要各界關心的對象。（圖／翻攝畫面）
▲第一線救災人員很容易面臨憂鬱情緒，也是需要各界關心的對象。（圖／翻攝畫面）

記者林志怡／台北報導

0403花蓮強震造成多處災情，許多救災人員趕赴當地，迄今已超過一週。衛福部八里療養院職能治療科主任張自強指出，這些救災人員面對無力挽回災民性命、日以繼夜的勞累工作，可能面臨強烈的疲憊感、罪惡感與憂鬱情緒，也是需要各界關心的對象，呼籲民眾通過4種方式來協助照顧者。

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4月3日東部外海發生規模7.2的強震且全台有感，離震央最近的花蓮也傳出嚴重災情，後續也陸續有餘震出現，中央氣象署統計，截至今（10）日16:00，主震加上後續餘震，已累計821起，其中168起顯著有感，而搜救團隊目前仍在花蓮當地持續進行搜救工作。

張自強指出，震災至今有越來越多第一線的人員直接或間接投入救災、醫療工作，但在日以繼夜的搜救與協助下，難免會感到身心俱疲，每天面對悲傷的景象也容易讓心情憂鬱，再加上沒能救出災民的無助感與罪惡感，更提高了出現情緒不穩定的風險。

此外，張自強提到，緊急救護、現場搜救、傷亡災民家屬崩潰的殘酷景象，很容易反覆出現在這些工作人員的腦海中，造成極大的心理壓力、引發心理健康失調，呼籲民眾一起關心這些第一線的照顧者，在他們完成救災工作後，協助進行自我調適與壓力緩解。

張自強表示，現階段能做的「關心照顧者」行動包括協助照顧者「該休息時就要休息，才能有良好的體力支持工作」、「感到壓力時立刻找人說，獲得傾聽與支持，就能降低壓力」、「學習壓力放鬆技巧，如逛街或看電影、聽音樂」與「團體事件分享與紓壓」，藉此促使照顧者回歸正常的生活。

對於第一線人員，張自強也呼籲，救災與醫護人員工作量劇增，身心俱疲的同時，還要面對災民家屬與外界的各種壓力，一定要關注自己的壓力情況、並適時釋放，否則災民與前往支援的這群志工恐產生創傷後相關壓力症候群，外界也應給予支持及關懷，讓震災後重建工作順利。

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