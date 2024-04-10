游姓一家疑全數尋獲！媽媽「肉身護女」疊一起 第五具遺體也挖出
花蓮發生規模7.2強震，不少地區傷亡嚴重，今（10）日救難隊挺進砂卡礑步道0.5k。據了解，搜救隊先後尋獲1男1女遺體，稍早又在第一具遺體附近發現大量蒼蠅，初步調查疑似有第3具、第4具遺體埋在深約3至5公尺處，據現場搜救人員表示，2具遺體呈現堆疊姿勢，疑似媽媽遇難時緊緊抱著，護住女兒疊在一起，稍早再發現第五具遺體，目前已脫困，游姓一家五口疑全數尋獲。
記者陳苾暐／綜合報導
今天上午大型機具、怪手挺進砂卡礑步道0.5公里崩塌處，稍早開挖後發現男、1女2具遺體，又在第一具遺體附近發現大量蒼蠅，因此懷疑該處還有另具大體，後續確認為第3具、第4具遺體埋在深約3至5公尺處，2具遺體呈現堆疊姿勢，疑似為媽媽遇難緊緊抱著女兒。
大型機具今（10）日上午挺進砂卡礑步道0.5公里崩塌處，稍早已開挖找到1男、1女2具遺體，就在第2具遺體吊離現場沒多久，搜救人員又在附近發現大量蒼蠅跟蛆，初步調查疑似有第3具、第4具遺體埋在深約3至5公尺處，據現場搜救人員表示，2具遺體呈現堆疊姿勢，疑似媽媽遇難時緊緊抱著，護住女兒疊在一起。
稍早，警消人員挖出2具遺體後，在遺體身上發現2個背包，其中1個背包發現4張游家人證件，另一個背包裝有娃娃，幾乎確定所有遺體都是游家人，但詳細身分仍待相驗後釐清。