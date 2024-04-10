吉卜力最萌療癒電影！《貓的報恩》5月上映 獨家贈送紀念票卡
日本吉卜力工作室近年捷報不斷，宮﨑駿的最新作品《蒼鷺與少年》勇奪第二座奧斯卡最佳動畫片大獎，其餘舊作也陸續重登大銀幕，陪伴影迷重溫記憶裡的奇幻世界，甲上娛樂繼《神隱少女》、《魔法公主》後，2024年再度宣布好消息，5月1日推出22年前的動畫電影《貓的報恩》，這部有超萌可愛貓咪角色的作品深受台灣觀眾喜愛，被喻為是吉卜力工作室最萌的療癒系動畫，經典的貓界男神「貓男爵」萌度破表，宮﨑駿影迷千萬不要錯過！
記者江芷稜／綜合報導
電影《貓的報恩》由日本動畫大師宮﨑駿親自企劃，邀請《心之谷》原作漫畫作者柊葵以「像是《心之谷》女主角月島雫所撰寫的故事」為概念描繪新作，並啟用當時動畫界的優秀人才，導演交給吉卜力工作室當時的新秀森田宏幸，更慧眼獨具找來被動畫界認為是「安心保證」的編劇吉田玲子操刀劇本，吉田玲子也因此打開知名度，後續創作出《少女與戰車劇場版》、《聲之形》、《紫羅蘭永恆花園劇場版》等膾炙人口的作品。
《貓的報恩》故事描述高中生小春，面對學校日復一日的循環行程，發現喜歡的對象另有心儀的人，都沒有選擇積極爭取，看似是個只想「躺平」的少女，卻意外救下差點被車撞到的貓咪，沒想到這隻小貓竟是貓王國的月牙王子！為了報答小春拯救王子的恩情，貓王國全國動員向小春展開報恩行動，貓國王親自現身並欽點小春成為太子妃。
小春在貓王國冒險的過程中，遇見貓男爵和名為「胖胖」的大白貓後，終於找到屬於自己的人生哲學，電影魅力不受時空背景影響，至今在電影網站爛番茄維持88分高分好評，更入選百大最佳動畫。為慶祝《貓的報恩》重新上映，甲上娛樂和Pinkoi合作推出全球獨家雙人電影套票，每組套票包含2張電影交換券和2張場景紀念票卡，今起於Pinkoi站上販售，詳情請上甲上娛樂官方臉書粉絲團查詢。
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