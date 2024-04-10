林美秀發聲了：一定會響應修法！談黃子佼「做藝人就是一個榜樣」
金馬女星林美秀今（10）日出席HPV疫苗預防疾病活動，不免被問及黃子佼ＭeToo醜聞、購買偷拍未成年少女影片時事，曾經上黃子佼節目的她當場冒汗，不過強調一定支持修法重懲加害人，「做藝人就是一個榜樣，如果真的自己做不好，自己要去負很多責任。」
記者楊穎軒／綜合報導
林美秀談黃子佼事件相當謹慎，「你問我，真的都冒汗了！我覺得這是個人的問題，我們做藝人其實就是一個榜樣，那你如果真的自己做不好，自己要去負很多責任，是自己的問題。」坦言看到這樣的事情感到非常遺憾，沒有小孩的她說：「如果我有子女我也會很擔心這種事，我要保護我的小孩，媽媽的自私就這一點，它是天經地義的！」
今天為公益現身，林美秀呼籲大家踴躍接種HPV疫苗，56歲的她去年才首次做全身健康檢查，「其實真的會害怕，不敢去健檢，但都50幾歲了，再找藉口就來不及了！」稱等報告也是一種折磨，「你知道就像閻羅王，生死簿打開，我會怎麼樣怎麼樣，結果一聽檢查報告，我先生也還好，我們都是胃食道逆流、胃潰瘍。」
※【NOWnews 今日新聞
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