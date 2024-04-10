內幕／馬英九會習近平提「一中各表」　 知情人士曝中方3點善意

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據了解，在閉門談話中，馬英九進一步在習近平面前，回顧了九二共識的歷史，還原了「原汁原味的九二共識」，馬英九說：「2015年在新加坡，我與習先生確認了「九二共識」的重要性。大陸國台辦近年幾次的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」：1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。」
在馬習二會前，就有不少綠營人士質疑，馬英九是否會提到「九二共識」、「兩岸一家親」等用語，不過事後證明，馬英九不只是首位在習近平面前，提出「一中各表」的第一人，更直接在會中提及「中華民國」。此舉也無疑讓過去幾天所有擔憂馬英九出賣國格、馬習二會進一步觸及統一相關敏感議題的言論不攻自破；部分綠營人士「大陸用馬習二會對抗美日菲峰會」的言論，更是充滿意識形態，完全在阻饒馬英九為兩岸和平的努力。
據了解，自從傳出有「馬習二會」後，有很多國民黨人士向馬辦執行長蕭旭岑建議，應該爭取開放大陸觀光客，或爭取國民黨執政縣市農產品可以賣到大陸等，只要習近平點頭，就能為馬英九此行帶回「實質成績」。但蕭旭岑認為，這些建議都太小、太片面了，馬英九既無公職，也無黨職，這些政策性的東西，應該讓民進黨政府或國民黨在兩岸共同政治基礎上談。馬習兩位領導人睽違9年再次會晤，馬的談話必須要有歷史高度，必須站在台灣人立場，政治性的話少一點，人民聽得懂點的話多一點。
知情人士也曝，大陸給馬英九最大的禮遇，3位政治局常委、國家領導人親自出面會見台灣客人，算是過去幾乎沒有過的例子；不止如此，知情人士指出，習近平仍稱「馬先生」，延續2015年新加坡「馬習會」的稱呼，代表對馬英九曾任前元首的尊重。兩岸互不承認主權，但可以坐下來對話，這也是「一中各表」的體現。
知情人士說，習近平也願意見馬英九帶來的20名台灣年輕學子，並聽取他們的心聲，代表大陸領導人對台灣年輕人的溫情喊話與善意。這是極不尋常的安排，某種程度上也代表大陸希望和平處理台海情勢的一種表態。