台積電成立花蓮工地辦公室接受修繕　啟動募資賑災

花蓮4月3日發生7.2強震，造成13死、1100多人受傷，在中央與地方政府皆大規模動員投入救災與搶修之際，台積電慈善基金會董事長張淑芬日前也率領團隊在清明連假期間啟動一系列關懷行動，包括今（10）日成立台積電工地辦公室，明（11）日啟用，接受有需要、非紅黃單的民眾申請修繕，同時也啟動「matching program」募資賑災計畫，台積公司將相對員工的捐款金額，捐出同樣的金額提供花蓮賑災。
記者許家禎／台北報導
台積電長期秉持「提升社會」的願景，緊密關注社會脈動與需求，進行弱勢關懷與照護，透過啟動善的循環為弱勢團體提供必要的生活協助及急難救助，創造共好社會。4月3日清晨，花蓮7.2強震伴隨未止的餘震，全台有感，尤以花蓮縣的災情最為嚴重。
在中央與地方政府皆大規模動員投入救災與搶修之際，台積電慈善基金會董事長張淑芬也率領團隊在清明連假期間啟動一系列關懷行動，包含迅速於今（10）日在花蓮市美崙清潔隊辦公室成立台積電工地辦公室，接受有需要、非紅黃單的民眾申請修繕。
台積電工地辦公室電話（03-8232088）將於明（11）日啟用，由台積電派駐的志工接聽電話，也會針對需求清單進行了解，協助受災民眾盡快恢復原本的生活。此外，也有多家企業響應台積電的救災行動，用捐款支持花蓮賑災，台積電希望拋磚引玉，邀請更多人一同響應。