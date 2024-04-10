天氣預報／明好天氣回歸！未來一週「兩波鋒面影響」 降雨熱區曝
明（11）日東北季風減弱，好天氣回歸！北台灣回溫明顯，西半部高溫上看攝氏31度，不過未來一週又有兩波鋒面影響，週六雨區擴大，東部、東南部有局部短暫雨或雷雨，午後北部、東北部、中南部山區有短暫雷陣雨機會，週日、下週一水氣減少，不過下週二、三新一波鋒面抵達北方海面，北東再轉為有雨天氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳預報指出，明天東北季風減弱，風向轉為偏東風，北部及東北部氣溫回升，北台灣回溫明顯，西半部預估皆可來到攝氏28度至31度，東半部攝氏26度至28度，白天溫暖微熱。不過清晨北部、東北部僅低溫攝氏19度，其他地區攝氏20度至23度。
明天水氣減少，剩下東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部和西半部山區留意局部短暫陣雨；週五降雨區域與週四差不多，不過降雨量稍多一些。
週六好天氣又沒了！新一波鋒面通過北部海面，東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部、中南部山區有局部短暫雷陣雨。不過到了週日、下週一水氣減少，剩下東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部、西半部山區留意局部短暫陣雨，下週一北部開始有零星短暫陣雨。
下週二、下週三另一波鋒面抵達台灣北部海面，水氣增多，北部和東半部出現降雨，中南部多雲到晴，由於這一波鋒面不會直接到陸地，預估雨勢不會太大。
未來一週環境轉南風到東南風，因此高溫跟明天差不多，西半部約攝氏28度至31度，東半部攝氏26度至28度。