地震後走路難安心！擔心大樓下磁磚雨　中市議會要求全面安檢

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黃佳恬指出，近來服務處接到不少陳情案，多半是建物牆壁出現裂痕，她舉例太平有棟近30年的大樓，當年躲過震度更大的921，這次卻出現鋼筋與磚頭裸露等問題，居民擔心建物安全，恐無力負擔龐大的整建費用，希望成立專案小組協助結構安全檢查。
民進黨市議員張芬郁表示，921地震大里是重災區，部份大樓、橋樑經補強後繼續使用，近年地震頻傳，有必要再全面安檢，日前民眾反映屋齡29年的「大里京華大樓」牆壁磁磚掉落，恐發生砸人危險，她要求都發局全面通知全市各大樓加強安檢。
都發局長李正偉指出，震後已收到9件建物結構安全鑑定申請，經公會建築師及技師鑑定，均無結構安全疑慮。部份龜裂的牆面、外牆的粉刷層剝落，均非屬結構牆面。
都發局表示，台中市房屋有111萬多戶、歷經921地震的房屋有72萬多戶、30年以上有44萬戶。市府自2017年開始快篩25年以上、經921地震的建物，依規定6樓以上已全數盤查完畢，共1259件進入初評，但有的社區擔心影響房價不願詳評，有的社區已主動找結構技師診斷，進入詳評階段的只有一件。
都發局指出，市府向中央爭取補助建物結構耐震評估，總經費420萬，如由社區申請，每棟可補助評估費用的30%，以40萬元為限。另老舊建物整建維護補助，總預算1000萬元，可補助每案25%，第一階段即日起到6月底止，第二階段到9月30日止。