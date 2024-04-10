遭控獨裁！大漢技術學院停招說明會毫無共識　在場學生拉布條抗議

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高教工會大漢分部指出，雖然校長表示會保障學生的受教權，但是當學生提問是否可以原校畢業，林校長卻說「原校畢業只是一個策略，我無法保證」、「沒有任何規定保證你可以原校畢業」、「學生可以去打官司爭取」。關於三四年級學生能否順利畢業的擔憂，林校長表示「如果你學分不夠，或是被當掉，那是你的事」，此話等同直接剝奪學生本就應有的延修權利。
大漢董事會擬送教育部之停辦計畫書，直到說明會結束，都未曾有任何一位師生有機會閱讀，不知說明會的說辭依據為何？且在資訊隱匿的情況下，說明會淪為校方單方面的宣達。當學生提出質疑，校方在未經教育部核准，即擅自宣布停招，已違反私校法72條第2項第2款。但林岳輝校長則推諉稱他是3月11才接任校長，在這之前的事情與他無關。我們不禁要懷疑，這樣一位一上任就要停辦學校的校長，其聲稱「保障學生權利」的承諾有幾分可靠？
主任秘書邱天佑接著說，先是否認校方有提前向媒體透露停辦消息，表示「媒體要怎麼下標題，不在我的掌控之中」。但事實上，3月15日主任秘書邱天佑及林岳輝校長前往拜會更生日報社長，就主動說明停招、停辦的事項。「若這不是發布消息，什麼才是發布消息？」，痛批主任秘書邱天佑的說法混淆視聽，公然說謊。另外，邱天佑除了擔任行政職，也是企管系的助理教授，但其卻違背教師倫理，在正式課堂上對於參與工會的學生施壓、霸凌，要求大漢校方應該將邱天佑停職並調查。
高教工會大漢分部總召陳建宏教授指出，二月份校務會議通過恢復教職員全薪，廢除當初以永續經營為理念，教職員工的績效考核與薪資折扣掛勾的辦法，蠻橫校方公然違反行政無意履行決議。大漢黃憲裕董事，片面對媒體宣告停召停辦，枉顧奉獻一生心力於東部教育的教職員工權益。幾度失信於大漢全體教職員工生，在沒有出示停辦及安置計畫書的誠信前題之下，師生拒絕為其背書。
高教工會大漢分部表示，除非大漢董事會自請辭職，或願收回停辦既定立場，採用民主開放的方式與教職員生及所有利害關係人共同討論學校未來，否則大漢教職員生將會接受廣大縣民所託，繼續抵制大漢董事會的惡性停辦到底，並要求解散違法傷害師生權益的無良董事會。